Дубинский: заявления НБУ о падении гривны – вранье

РИА Новости Украина

Курс гривны снова падает. Национальный банк установил официальный курс нацвалюты к доллару США на вторник, 2 октября, на уровне 26,65 грн/долл.

В НБУ заявили, что курс падает, потому что "снизились объемы предложения наличной иностранной валюты со стороны населения при одновременном росте спроса на нее, что значительным образом также объясняется сезонным ухудшением курсовых ожиданий населения".

Финансовый обозреватель Александр Дубинский назвал такую версию "очередным враньем: так как обнищавшему населению не за что уже покупать валюту".

"Все это время валютные кубышки граждан работали на резервы Нацбанка. Который выкупал доллары, идущие на пропитание. С начала года население продало валюты на $1,475 млрд больше, чем купило. Причём, в июне аж на 340 млн долларов больше, чем купили", – написал эксперт на своей странице в Facebook.

Так что же значит изменение тренда, задается он вопросом.

"На мой взгляд, это ещё большая тенизация экономики: уход бизнеса в нелегальный наличный долларовый оборот. В том числе, и благодаря минималке в 3200 от Гройсмана. То есть — меньше налоговых поступлений в бюджет. Пока этот процесс не сильно сказывается на поступлениях в бюджет — из-за конфискованных денег Януковича, размещения еврооблигаций и тп. Но вот уже в следующем году нехватку денег в бюджете мы ощутим в полной мере. Прежде всего, через дальнейшее разрушение инфраструктуры", – прогнозирует Дубинский.

Дыры на дорогах, техногенные катастрофы, аварии и людские жертвы – вот исчисляемый результат "решительных реформ", перечислил обозреватель, "в которых нет места налогам с олигархов, а только с простых людей".