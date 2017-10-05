На злобу дня. Причины колебания курса доллара/евро и будущее гривны

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

В начале октября доллар продолжил дорожать как на наличном, так и на безналичном рынке. В среду, 4 октября, наличный доллара в обменных пунктах Киева подорожал на 28 копеек по сравнению со вторником — до 27 грн. за доллар. Средний курс покупки евро также повысился на 22 копейки — до 31,1 гривны.

Национальный банк по состоянию на среду понизил официальный курс гривны к доллару на 5 копеек, установив его на уровне 26,70 гривны за доллар.

По мнению регулятора, основной причиной роста доллара валюты является возросший спрос со стороны населения, однако по мнению финансовых экспертов, основной причиной укрепления американской валюты являются международные факторы.

На вопросы РИА Новости Украина относительно курсовой ситуации ответил руководитель информационно-аналитического отдела Forex Club Украина Николай Ивченко.

Что происходит с долларом на мировых валютных рынках и как это отображается на курсе гривны к доллару?

— В мире мы наблюдаем постепенный рост курса доллара по отношению к другим валютам. Рост начался вначале сентября, его основной причиной является запланированное на декабрь повышение кредитной ставки ФРС США. Центробанк страны не так часто повышает ставку и вот в декабре ожидается увеличение. Традиционно в ходе роста процентной ставки растет и доллар, и вот весь конец года эта мировая тенденция будет отображаться на внутренних рынках.

Вторым фактором является внутренняя ситуация. Возросшая деловая активность ускоряет инфляционные процессы и процессы плановой девальвации гривны. По нашим прогнозам, по итогам года уровень инфляции можно ожидать на уровне 15,5%. Соответственно, инфляция оказывает негативное давление на гривну. Мы ожидает, что к концу года на наличном рынке курс доллара составит 27-27,5 грн. Не думаю, что курс будет выше, чем 27,5 грн, для стабилизации есть ряд позитивных сигналов. Например, принятие пенсионной реформы является позитивным фактором, поскольку это одно из условий для получения кредита МВФ. Думаю, что до конца года будет достаточно факторов, чтобы поддержать гривну на уровне 27-27,5 грн.

Николай Ивченко / Facebook Николай Ивченко

Почему на мировых рынках снижается курс евро?

— Во-первых, курс евро снижается на фоне роста курса доллара. Во-вторых, в последние 2 недели стала наблюдаться отчетливая тенденция по снижению курса евро ввиду ситуации в Каталонии, поскольку возникла реальная угроза отделения региона от Испании. Падение евро началось где-то 20 сентября. Евро — это главный антагонист доллара США — он находится на противоположной стороне мировых валютных весов. Собственно, европейская валюта и создавалась, как как экономический противовес доллару США — сейчас она занимает порядка 26% мировых резервов, а доллар — порядка 60%, хотя еще в начале 2000-х годов доллар занимал порядка 70% мировых золотовалютных резервов. Евро занял свое место в мировой финансовой системе, как вторая мировая валюта. Поэтому, когда он снижается в цене, то позиции доллара усиливается, и наоборот.

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Изоляционистские сепаратистские настроение начинают распространяться по Европе. Более богатые регионы, которые чувствуют свою возможность для самостоятельного существования, они пытаются выйти либо из состава государства-члена ЕС, либо из состава Евросоюза. В начале года мы наблюдали процесс запуска выхода из состава ЕС Великобритании, теперь видим попытку выхода из состава Испании Каталонии. Все это негативно отображается на курсе евро.

Однако, в Украине курс евро остается стабильным

— У нас евро не падает, потому что доллар растет. В Украине наблюдается ситуация, когда все другие валюты привязаны к курсу доллара. Поэтому может быть такое, что на мировом рынке курс евро снижается, доллар растет, а у нас евро остается стабильным. И на этом фоне я думаю, что до конца есть основание ожидать курс наличного евро достаточно стабильным — на уровне 32 гривны.

Растет ли спрос на евро среди населения и какова доля евро в валютном обращении внутри страны?

— Я думаю, что в последнее время спрос на евро вырос. Это, прежде всего, связано с более активным посещением украинцами Евросоюза ввиду открытия безвизового режима со странами ЕС. Население также использует его в к качестве альтернативной валюты сбережения. Думаю, евро уже занимает 25-30% в структуре валютных сбережений.

Что вы посоветуете людям для того, чтобы защитить свои доходы в условиях валютной нестабильности?

— Мы все равно советуем большую часть сбережений держать в национальной валюте. Положив гривну на банковский депозит, можно с помощью процентов перекрыть темпы девальвации гривны. В гривне лучше держать до 50% сбережений, 30-40% в иностранной валюте — долларе и евро. Наличная и безналичная гривна, банковский депозит и какая-то доля иностранной валюты позволяют компенсировать темпы инфляции, к тому же, сейчас какой-то катастрофической девальвации гривны нет. Курс доллара растет не опасными темпами и не выходит за пределы, установленные на этот год в госбюджете — 27 грн за доллар.

Растет ли спрос на доллар со стороны населения?

В абсолютном выражении объемы покупок валюты со стороны населения за последние годы несколько снизились, однако львиную долю в торговле валютой рынка составляет безналичный рынок, который занимает 80% торгов валютой. Поэтому курс на валюты у нас определяют юридические лица, хотя были случаи, когда на курс влияли и физлица. Главным фактором, который формируют курс, является спрос со стороны юрлиц в связи с экспортно-импортными операциями, поэтому успехи экспортеров на мировых рынках приводят к стабилизации на валютном рынке и наоборот.

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Стоит отметить, что вокруг все наши соседи также девальвируют свои валюты, стремясь повысить конкурентоспособность своих товаров на мировом рынке. Нам также стоит двигаться в этом направлении. Оставлять свою валюту в условиях, когда вокруг валюты дешевеют, означает, что мы будем терять наши конкурентные позиции. Девальвация гривны пока происходит в прогнозируемых параметрах, она не выделяется на фоне других валют, поэтому оснований для паники нет.