Нацбанк укрепил официальный курс гривны

КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины на понедельник, 9 октября, укрепил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам.

Курс гривны к доллару вырос с 26,80 до 26,74 гривны за доллар, а к евро — с 31,47 до 31,30 гривны за евро.

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В свою очередь курс национальной валюты к российскому рублю вырос с 4,65 до 4,63 гривны за 10 рублей.

В начале октября доллар продолжил дорожать как на наличном, так и на безналичном рынке. По мнению регулятора, основной причиной роста доллара валюты является возросший спрос со стороны населения, однако по мнению финансовых экспертов, основной причиной укрепления американской валюты являются международные факторы.