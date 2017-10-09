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09.10.201709:03
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    Нацбанк укрепил официальный курс гривны

    Тема:

    Бюджет-2018 и будущее гривны (63)

    (обновлено: )62
    Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 9 октября: доллар - 26,74 гривны, евро - 31,30 гривны и 10 рублей - 4,63 гривны.
    Гривна и доллары
    Украинское фото

    КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины на понедельник, 9 октября, укрепил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам.

    Курс гривны к доллару вырос с 26,80 до 26,74 гривны за доллар, а к евро — с 31,47 до 31,30 гривны за евро.

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    В свою очередь курс национальной валюты к российскому рублю вырос с 4,65 до 4,63 гривны за 10 рублей.

    В начале октября доллар продолжил дорожать как на наличном, так и на безналичном рынке. По мнению регулятора, основной причиной роста доллара валюты является возросший спрос со стороны населения, однако по мнению финансовых экспертов, основной причиной укрепления американской валюты являются международные факторы.

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