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10.10.201710:50
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    Экономика

    Нацбанк существенно укрепил гривну

    Тема:

    Бюджет-2018 и будущее гривны (64)

    (обновлено: )45401
    Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 10 октября: доллар - 26,55 гривны, евро - 31,18 гривны и 10 рублей - 4,55 гривны.
    Доллары и гривны
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 10 окт — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины на вторник, 10 октября, установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 26,55 грн/долл.

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    Согласно данным госрегулятора, официальный курс гривны к евро установлен на уровне 31,18. За 10 российских рублей дают 4,553 гривны.

    Накануне  Нацбанк установил официальный курс гривны к евро на уровне 31,30. За 10 российских рублей давали 4,620 гривны. Курс доллара был установлен на уровне 26,73 грн/долл.

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    В начале октября доллар продолжил дорожать как на наличном, так и на безналичном рынке. По мнению регулятора, основной причиной роста доллара валюты является возросший спрос со стороны населения, однако по мнению финансовых экспертов, основной причиной укрепления американской валюты являются международные факторы.

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