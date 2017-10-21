Испания решила отстранить от власти правительство Каталонии

КИЕВ, 21 окт — РИА Новости Украина. Правительство Испании решило применить 155-ю статью конституции, которая может приостановить автономный статус Каталонии, заявил глава правительства Мариано Рахой на пресс-конференции.

"Правительство вынуждено было принять статью 155. Но это не было ни нашим деланием, ни нашим намерением. И никогда не было", — сказал Рахой.

Также Кабмин Испании на экстренном заседании принял решение отстранить от власти правительство Каталонии, в том числе главу женералитета Карлеса Пучдемона.

"Мы попросим Сенат дать разрешение правительству принять следующие решения: во-первых, отстранить председателя правительства Каталонии, вице-председателя и остальных советников, которые в него входят", — объявил Рахой.

"Не приостанавливается ни автономия, ни самоуправление Каталонии. Отстраняют от власти людей, которые поставили это самоуправление за рамки закона, конституции и Статута (Каталонии)", — пояснил премьер.

Рахой объявил целью проведение выборов в Каталонии — "как только мы вернемся к нормальной ситуации". "Срок — шесть месяцев, это максимум", — добавил он.

В субботу утром Совет министров собрался на экстренное совещание, в рамках которого рассмотрел возможность применения 155-й статьи конституции Испании, с помощью которой центральные власти могут приостановить автономный статус Каталонии.

Первого октября в Каталонии прошел референдум о независимости, который был признан незаконным испанскими властями и конституционным судом страны.

После этого глава правительства автономного сообщества Карлес Пучдемон заявил, что результаты голосования (90% принявших в нем участие поддержали независимость, явка при этом составила 43%) являются достаточным основанием для провозглашения независимости, однако предложил региональному парламенту отложить объявление независимости на время переговоров с испанскими властями. Правительство Испании требует от женералитета дать четкий ответ, провозглашена ли независимость.