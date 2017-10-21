СМИ узнали, когда в Каталонии провозгласят независимость

КИЕВ, 21 окт — РИА Новости Украина. Женералитет Каталонии объявит независимость автономии уже в этот понедельник, 23 октября, сообщает в субботу испанское издание El Confidencial со ссылкой на источник.

Издание ссылается на собственный источник, согласно которому ключевым пунктом в пользу принятия решения об объявлении независимости стало применение Советом министров Испании 155 статьи конституции, которая позволяет ограничить автономию Каталонии.

Глава Женералитета Карлес Пучдемон и заместитель председателя каталонского правительства Ореол Жункерас, по мнению издания, приняли решение объявить в одностороннем порядке о независимости региона.

В субботу Совет министров Испании принял решение применить статью 155 конституции Испании, которая позволяет приостановить автономный статус Каталонии. По итогам заседания глава испанского правительства Мариано Рахой заявил, что "применять статью, позволяющую ограничить самоуправление Каталонии, не было желанием и намерением правительства Испании". Он также добавил, что в Каталонии "не ограничивается автономия, но отстраняется правительство, которое вышло за рамки закона".

По словам главы испанского правительства, кабмин Испании попросит Сенат дать разрешение отстранить от занимаемых должностей председателя правительства Каталонии, вице-председателя и остальных советников. Рахой также объявил целью проведение выборов в Каталонии, "как только мы вернемся к нормальной ситуации".

Первого октября в Каталонии прошел референдум о независимости, который был признан незаконным испанскими властями и Конституционным судом страны.

После этого глава правительства автономного сообщества Пучдемон заявил, что результаты голосования (90% принявших в нем участие поддержали независимость, явка при этом составила 43%) являются достаточным основанием для провозглашения независимости, однако предложил региональному парламенту отложить объявление независимости на время переговоров с испанскими властями. Правительство Испании требует от женералитета дать четкий ответ, провозглашена ли независимость.