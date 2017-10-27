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    Парламент Каталонии проголосовал за независимость

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    Независимость Каталонии: парламент сказал "да" (192)

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    За резолюцию о независимости Каталонии проголосовали 70 парламентариев, 10 проголосовали против и еще двое бросили в урну пустые бюллетени. Голосование состоялось в пятницу.
    Парламент Каталонии проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании
    REUTERS Albert Gea

    КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. Парламент Каталонии в ходе тайного голосования проголосовал в пятницу за резолюцию о провозглашении независимости от Испании.

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    За резолюцию о независимости Каталонии проголосовали 70 парламентариев, 10 проголосовали против и еще двое бросили в урну пустые бюллетени.

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    Ранее леворадикальная партия "Кандидатура народного единства" (CUP) и выступающая за независимость автономного сообщества коалиция "Вместе "да", обладающие абсолютным большинством, внесли на рассмотрение законодательного органа резолюцию, в которой содержатся слова, что "Каталония превращается в независимое государство в форме республики".

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    В документе также говорится о "строительстве Каталонской республики в качестве независимого, суверенного, правового, демократического и социального государства".

    REUTERS Albert Gea
    Парламент Каталонии проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании

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