Барселона ликует. Митинг за независимость Каталонии. Прямая трансляция

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Леворадикальная партия "Кандидатура народного единства" (CUP) и выступающая за независимость автономного сообщества коалиция "Вместе за да", обладающие абсолютным большинством, утром в пятницу внесли на рассмотрение законодательного органа резолюцию, в которой содержатся слова, что "Каталония превращается в независимое государство в форме Республики". В документе также содержится призыв к "строительству Каталонской республики в качестве независимого, суверенного, правового, демократического и социального государства".

Около 16:30 парламент Каталонии поддержал резолюцию о провозглашении независимости от Испании.

Митингующие держат в руках Эстелады – неофициальны флаг независимой Каталонии. Его можно купить здесь же с рук у мигрантов – маленький флаг стоит три евро, большой – пять. Но можно и поторговаться. Установлены и несколько палаток, где можно приобрести другие товары с "символикой независимости" – значки, наклейки, ручки, зажигалки. Абсолютно бесплатно всем желающим представители националистической организации Omnium Cultural paздают растяжки. На одной стороне надпись на английском "Помогите Каталонии. Спасите Европу". На обратной – "Свобода" на каталанском языке, а также портреты лидеров Omnuim Cultural и другой общественной организации "Каталонская национальная Ассамблея" — "двух Жорди" — Жорди Куишара и Жорди Санчеса, которые были задержаны по решению суда в связи с обвинениями в мятеже. "Освободите политзаключенных" — написано на большом плакате, вывешенном на ограде парка.

Испанский сенат тем временем обсуждает меры по применению 155-й статьи конституции, предполагающей введение в Каталонии прямого управления Мадрида.