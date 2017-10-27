Премьер Испании сделал резкое заявление после голосования парламента Каталонии

КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что правовое государство восстановит законность в Каталонии. Об этом Рахой написал на своей странице в социальной сети Twitter по итогам голосования в каталонском парламенте, где большинство парламентариев отдали свои голоса за независимость.

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После голосования в каталонском парламенте, Рахой написал, что просит "о спокойствии всех испанцев". Он также добавил, что "Правовое государство восстановит законность в Каталонии".

В пятницу в парламенте Каталонии прошло голосование по резолюции о независимости Каталонии, подготовленной партиями JxSi ("Вместе за") и CUP ("Вместе за народное единство"). Было принято решение провести тайное голосование, в рамках которого каждый из парламентариев опускал в урну листок с написанным на нем решением.

— Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 27 жовтня 2017 р.

​В общей сложности в голосовании приняли участие 82 парламентария, из которых 70 проголосовали за независимость, десять отдали свои голоса "против", а два парламентария бросили в урну пустые листки бумаги. Перед началом голосования депутаты оппозиционных фракций парламента Каталонии покинули зал заседаний, ранее они уже отметили, что считают голосование незаконным.

Правительство Испании на экстренном заседании 21 октября решило применить 155-ю статью конституции для разрешения каталонского кризиса. Кабинет предлагает отстранить от должностей каталонское правительство (женералитет) и в течение шести месяцев объявить о проведении досрочных выборов в региональный парламент.

Предполагается, что до тех пор функции каталонского правительства будут исполнять представители центральных властей. Эти меры теперь должен утвердить сенат Испании, заседание ожидается 27 октября.