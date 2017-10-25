Премьер Испании призвал восстановить закон в Каталонии и провести выборы

КИЕВ, 25 окт – РИА Новости Украина. Правительство Испании считает первоочередными задачами восстановление закона и проведение выборов в Каталонии, заявил премьер страны Мариано Рахой.

"Во-первых, надо восстановить законность, поэтому мы задействовали 155 статью конституции (ограничивающую самоуправление Каталонии — ред.), затем провести выборы в течение шести месяцев – со всеми гарантиями, избежав такой вызывающей сожаление ситуации, какую мы наблюдали во время референдума", — заявил Рахой, выступая в испанском конгрессе депутатов.

Он призвал к "восстановлению нормального сосуществования в Каталонии, которое было разрушено", а также не допустить ухудшения экономической ситуации.

Глава испанского кабинета министров заявил, что "ситуация стала крайне сложной, поскольку председатель каталонского правительства и женералитет поставили себя вне закона". "Она тяжелая, поскольку произошел раскол в обществе. Вызывает беспокойство влияние на экономику", — сказал Рахой.

Правительство Испании на экстренном заседании 21 октября решило применить 155-ю статью конституции для разрешения каталонского кризиса. Кабинет предлагает отстранить от должностей каталонское правительство (женералитет) и в течение шести месяцев объявить о проведении досрочных выборов в региональный парламент. Предполагается, что до тех пор функции каталонского правительства будут исполнять представители центральных властей. Эти меры теперь должен утвердить сенат Испании, заседание ожидается 27 октября.

Глава женералитета Карлес Пучдемон назвал решение Мадрида "унижением" Каталонии и нападением на демократию, обвинил короля Фелипе VI в поддержке этих агрессивных шагов и созвал заседание каталонского парламента, предложив ему принять решение о дальнейших действиях.