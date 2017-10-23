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    Парламент Каталонии примет решение о независимости 26 октября

    Тема:

    Европейский сепаратизм. Пауза в независимости Каталонии (178)

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    По информации испанских СМИ, заседание каталонского парламента назначено на 26 октября, на нем будет обсуждаться вопрос провозглашения независимости.
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    twitter.com/catalannews

    КИЕВ, 23 окт – РИА Новости Украина. Заседание каталонского парламента, на котором может быть провозглашена независимость этого испанского региона, состоится в четверг, 26 октября, сообщает El País.

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    По данным газеты, такое решение принято на заседании президиума парламента, который проходит в понедельник утром.

    Правительство Испании на экстренном заседании 21 октября решило применить 155-ю статью конституции для разрешения каталонского кризиса. Кабинет предлагает отстранить от должностей каталонское правительство (женералитет) и в течение шести месяцев объявить о проведении досрочных выборов в региональный парламент. Предполагается, что до тех пор функции каталонского правительства будут исполнять представители центральных властей. Эти меры теперь должен утвердить сенат Испании, заседание ожидается 27 октября.

    Глава женералитета Карлес Пучдемон назвал решение Мадрида "унижением" Каталонии и нападением на демократию, обвинил короля Фелипе VI в поддержке этих агрессивных шагов и созвал заседание каталонского парламента, предложив ему принять решение о дальнейших действиях.

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