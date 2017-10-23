Каталонская партия призвала к массовому гражданскому неповиновению

КИЕВ, 23 окт – РИА Новости Украина. Леворадикальная партия "Кандидатура народного единства" (CUP), отстаивающая независимость Каталонии, призывает к гражданскому неповиновению в связи с применением правительством Испании 155-й статьи конституции.

В заявлении, которое партия распространила в понедельник, меры, разработанные испанским правительством и поддержанные Испанской социалистической рабочей партией и "Гражданами", названы "самой большой агрессией против гражданских, личных и коллективных прав".

Применение 155-й статьи "направлено против большинства, поддерживающего независимость, но также и против той части общества, которая независимость не поддерживает", считают в CUP.

Как заверяют в партии, "ответом станет массовое гражданское неповиновение со стороны гражданского общества". При этом в тексте говорится о "ненасильственной борьбе".

Партия, представленная в каталонском парламенте десятью депутатами, призывает к провозглашению Каталонской республики "как можно раньше", что "абсолютно законно" в связи с результатами референдума 1 октября.

Правительство Испании на экстренном заседании 21 октября решило применить 155-ю статью конституции для разрешения каталонского кризиса. Кабинет предлагает отстранить от должностей каталонское правительство (женералитет) и в течение шести месяцев объявить о проведении досрочных выборов в региональный парламент. Предполагается, что до тех пор функции каталонского правительства будут исполнять представители центральных властей. Эти меры теперь должен утвердить сенат Испании, заседание ожидается 27 октября.

Глава женералитета Карлес Пучдемон назвал решение Мадрида "унижением" Каталонии и нападением на демократию, обвинил короля Фелипе VI в поддержке этих агрессивных шагов и созвал заседание каталонского парламента, предложив ему принять решение о дальнейших действиях.