ТОП мировых событий 23 октября: выборы в Японии, Каталония, ЧП в боулинге

РИА Новости Украина

Выборы в Японии

Правящая коалиция Либерально-демократической партии и партии Комэйто в Японии победила на выборах в нижнюю палату парламента, пишут многие зарубежные СМИ. Возглавляемая премьер-министром страны Синдзо Абэ коалиция обеспечила себе 312 из 465 мест в парламенте, приводит данные подсчета голосов японская газета Japan Times.

Премьер смог правильно использовать разрозненность оппозиции, один из главных его противников на выборах Партия Надежды получит порядка 50 мест, пишет издание Wall Street Journal, отмечая, что окончательные результаты будут опубликованы в понедельник.

"Абэ доказал свою силу в японской политике, несмотря на скандалы и колебания рейтингов одобрения", — отмечает газета Washington Post. Победа на выборах в парламент даст Абэ возможность убрать декларирующую пацифизм девятую статью конституции и признать конституционными силы обороны, подчеркивает издание. Как сообщает New York Times, окончательное решение останется за японскими избирателями, которые должны одобрить поправку на референдуме для вступления ее в силу. При этом японские фондовые рынки уже страдают от рекордного оттока средств на фоне слухов о предстоящей реформе конституции, предупреждает газета Financial Times. Британская газета Guardian пишет, что победа на выборах позволит премьеру продолжить свой жесткий курс в отношении КНДР.

Каталонские фото

Вопрос о референдуме независимости Каталонии не сходит со страниц ведущих западных газет. Правительство Испании в воскресенье обвинило каталонские власти в перевороте и готовится отстранить от должностей правительство региона, пишет газета Guardian. Парламент Каталонии объявил, что в ближайшие дни проведет собственное заседание, чтобы принять решение, провозглашать независимость от Испании или нет. В тоже время вновь ожила и друга тема — видео и фотографии столкновений участников референдума и полиции, произошедшие вслед за референдумом, оказались в центре внимания СМИ после заявления министра иностранных дел Испании Альфонсо Дастиса.

"Было уже доказано, что многие из этих фотографий фальшивые", — приводит издание Telegraph слова главы внешнеполитического ведомства страны. Фотографии ранее вызвали возмущение пользователей социальных сетей и правозащитных организаций, критикующих жесткое обращение правоохранительных органов со сторонниками референдума. По данным департамента здравоохранения Каталонии, за октябрь в Каталонии пострадали порядка 900 мирных жителей, напоминает издание. "Вероятно, что ситуация никогда не доходила до такой экстремальной точки", — комментирует события вокруг референдума о независимости Каталонии газета New York Times.

"Игра окончена"

Одной из центральных тем британских СМИ стал инцидент в развлекательном центре в городе Нанитон в Великобритании. Вооруженный мужчина в воскресенье вечером совершил налет на боулинг-клуб, выкрикивая "игра окончена" и требуя от присутствовавших людей покинуть помещение, в то же время "размахивая оружием словно маньяк", пишет издание Times.

Однако он все же взял в заложники двух сотрудников заведения, пишет издание Telegraph, отмечая, что полиции лишь спустя несколько часов удалось во время штурма с использованием светошумовых гранат задержать мужчину. Guardian отмечает, что подозреваемому была оказана медицинская помощь, в то время как заложникам она не понадобилась. СМИ отмечают, что мужчина может быть бывшим партнером одного из сотрудников. Газета Stoke Sentinel пишет, что мотивы задержанного неизвестны, однако полиция исключила версию, что инцидент имеет отношение к терроризму.

ЦРУ в Афганистане

Американское издание New York Times узнало, что ЦРУ США направляет все больше опытных офицеров в Афганистан для проведения совместных с Кабулом операций по поиску и ликвидации боевиков радикальной группировки "Талибан". По оценке газеты, ведомство перенаправило свое внимание с традиционно ключевой задачи — противостояния террористической группировке "Аль-Каида" — на борьбу с талибами. Это может быть проявлением подключения ведомства к новой стратегии президента США Дональда Трампа по Афганистану. Американские военнослужащие принимают участие в обучении и поддержке афганских сил, но их миссия является небоевой.

"Более обширная роль ЦРУ будет означать, что более активное участие США в боевых действиях в Афганистане будет скрываться от внимания общественности", — отмечает газета. Издание также вспоминает слова директора ЦРУ Майка Помпео: "Мы не можем выполнять свою миссию, если мы не агрессивны".