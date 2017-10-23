Тайфун в Японии: есть первые жертвы и раненые

КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. На Японию обрушился мощный тайфун "Лан", передает телеканал NHK.

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Сообщается, что в результате удара стихии один человек погиб, еще 86 были травмированы.

В городе Фукуока 63-летний местный житель был раздавлен рухнувшими на него строительными лесами. В различных регионах страны на людей падали различные предметы, рекламные щиты, ветки деревьев.

В префектуре Вакаяма пропал без вести 82-летний пенсионер, дом которого был разрушен оползнем. Из-за ураганного ветра и ливней приостановлено движение пассажирских поездов, отменены десятки авиарейсов. Как отмечают метеорологи, центр тайфуна сейчас находится над северной частью острова Хонсю.

Ранее сообщалось, что около 900 жителей города Курияма в префектуре Фукусима в Японии получили распоряжение властей о срочной эвакуации из-за угрозы выхода из берегов реки Абукума, вызванной тайфуном "Лан".