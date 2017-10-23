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    Тайфун в Японии: есть первые жертвы и раненые

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    В городе Фукуока 63-летний местный житель был раздавлен рухнувшими на него строительными лесами. В различных регионах страны на людей падали различные предметы, рекламные щиты, ветки деревьев.
    Тайфун. Архивное фото
    RIA News Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 окт —  РИА Новости Украина. На Японию обрушился мощный тайфун "Лан", передает телеканал NHK.

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    Сообщается, что в результате удара стихии один человек погиб, еще 86 были травмированы.

    В городе Фукуока 63-летний местный житель был раздавлен рухнувшими на него строительными лесами. В различных регионах страны на людей падали различные предметы, рекламные щиты, ветки деревьев. 

    В префектуре Вакаяма пропал без вести 82-летний пенсионер, дом которого был разрушен оползнем. Из-за ураганного ветра и ливней приостановлено движение пассажирских поездов, отменены десятки авиарейсов. Как отмечают метеорологи, центр тайфуна сейчас находится над северной частью острова Хонсю. 

    Ранее сообщалось, что около 900 жителей города Курияма в префектуре Фукусима в Японии получили распоряжение властей о срочной эвакуации из-за угрозы выхода из берегов реки Абукума, вызванной тайфуном "Лан".

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