Мировые тренды: гибель журналистки, тайфун "Офелия", секс-скандал в Голливуде

РИА Новости Украина

Ирак восстановил контроль над Киркуком

В понедельник иракские силовики, не встретив сопротивления со стороны курдских военизированных формирований пешмерга, восстановили контроль над городом Киркук, находившемся в последние три года под прямым управлением администрации курдской автономии, об этом в понедельник сообщили многие мировые СМИ (Washington Post, New York Times, Financial Times, Guardian, Australian).

Как пишет Washington Post, силы Ирака сначала вернули контроль над военными базами, нефтяными месторождениями и другой инфраструктурой, удерживаемой курдскими войсками, а затем вошли в сам город. Иракские военные спустили флаг Курдистана, теперь над зданием совета провинции Киркук развевается флаг Ирака.

"Отход пешмерга принес решительные военные и политические выгоды Багдаду и сокрушительный удар де-факто президенту курдского региона Масуду Барзани, который поставил на референдум большую часть своего наследия", — пишет Guardian.

По данным газеты, представитель Пентагона полковник Роберт Мэннинг описал захват территории как "координированные шаги, не атаки".

"Несмотря на огромный успех референдума, иракские силы смогли взять Киркук за один день и с небольшой борьбой частично потому, что это мультиэтнический город курдов, туркменов и арабов, и частично потому, что курды сами по себе разобщены", — отмечает New York Times.

Гибель мальтийской журналистки

Многие мировые СМИ пишут о произошедшей в понедельник трагедии — мальтийская журналистка Дафни Каруана Гализия, расследовавшая дело о "панамских бумагах", связанное с коррупцией на Мальте, погибла при взрыве в своей машине. Газета Guardian пишет, что в понедельник днем автомобиль журналистки марки Peugeot был взорван мощным устройством. Газета отмечает, что ответственные за атаку до сих пор не найдены.

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Как сообщает издание Politico, Гализия проводила собственные расследования случаев государственной коррупции и публиковала в своем блоге статьи с их результатами, которые иногда набирали по 400 тысяч просмотров в день — больше, чем все газеты Мальты вместе взятые. Ранее издание включило журналистку в список из 28 человек, которые, по мнению Politico, окажут самое большое влияние на Европу в 2017 году. "Если журналистов заставят молчать — мы потеряем нашу свободу", — цитирует газета New York Times слова первого вице-президента Европейской Комиссии Франса Тиммерманса, который высказался в связи с инцидентом.

Ирландия пострадала от "Офелии"

Ураган "Офелия" унес жизни трех человек в Ирландии, без света в республике остаются 360 тысяч домов, людям не рекомендуется выходить на улицу, перекрыты дороги и остановлено железнодорожное движение, нарушено авиасообщение. Эта новость оказалась на первых полосах многих изданий (Guardian, Telegraph, Independent, Belfast Telegraph).

"Сила "Офелии" была такой, что она сносила крыши со зданий в Корке… Порыв ветра в 118 миль в час (около 190 км в час) был зафиксирован рядом с берегами Ирландии", — пишет Guardian.

Опасения по поводу сильных порывов ветра заставили власти привести военных в боевую готовность и закрыть многие школы, правительственные здания и суды в Ирландии и Северной Ирландии, отмечает Telegraph. Сообщается, что в аэропорту Дублина были отменены около 130 рейсов.

Золото, порождаемое звездами

Ученые из США и Европы объявили об открытии гравитационных волн, порожденных столкновением нейтронных звезд 130 миллионов лет назад, эта новость заинтересовала многие издания (Guardian, National Geographic, Los Angeles Times, Independent).

"На пресс-конференции, транслируемой на всех континентах, ученые объявили о первом открытии гравитационных волн, созданных двумя нейтронными звездами, столкнувшимися друг с другом", — сообщает National Geographic.

"Открытие демонстрирует "новую главу в астрофизике", заявляют эксперты, и оно было описано как самое волнующее", — пишет Independent. Газета отмечает, что при столкновении звезды выпустили огромное количество золота.

"Суперплотные звезды столкнулись 130 миллионов световых лет назад, извергнув драгоценные металлы и другие тяжелые элементы, такие как платина и уран", — подчеркивает газета. Как пишет Guardian, сделанное в понедельник объявление подтверждает исследования 2013 года, которое предполагало, что возможно образование тяжелых элементов из-за столкновения небесных тел.

Непрекращающийся поток откровений

Скандал вокруг обвинений американского продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах не только не утих, но и воодушевил людей со всего мира делиться собственным неприятным опытом, связанным с домогательствами.

Как пишет газета New York Times, многие популярные соцсети, среди которых Facebook, Instagram и Twitter, буквально переполнены сообщениями от женщин с хэштегом #MeToo, в которых они рассказывают о том, как подверглись сексуальным домогательствам или нападениям.

Эту онлайн-кампанию начала актриса Алисса Милано, написавшая в своем микроблоге Twitter: "Если вы подвергались сексуальному домогательству или насилию — пишите "me too" в ответ на этот твит". По сообщению газеты USA Today, активно использовать эту фразу и писать сообщения со своим печальным опытом стали не только женщины, но и многие мужчины.

Газета Washington Post отмечает, что к середине понедельника хэштег был использован в Twitter около полумиллиона раз и еще чаще — в Facebook. Цифры демонстрируют, насколько большому числу женщин и мужчин пришлось пережить насилие или домогательства. "Однако сможет ли эта кампания действительно что-то изменить?" — задается вопросом газета.