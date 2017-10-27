Парламент Каталонии проголосовал за независимость

КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. Парламент Каталонии в ходе тайного голосования проголосовал в пятницу за резолюцию о провозглашении независимости от Испании.

Ранее леворадикальная партия "Кандидатура народного единства" (CUP) и выступающая за независимость автономного сообщества коалиция "Вместе "да", обладающие абсолютным большинством, внесли на рассмотрение законодательного органа резолюцию, в которой содержатся слова, что "Каталония превращается в независимое государство в форме республики".

В документе также говорится о "строительстве Каталонской республики в качестве независимого, суверенного, правового, демократического и социального государства".