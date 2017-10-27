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    Премьер Испании о решении Каталонии. Преступное деяние

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    Независимость Каталонии: парламент сказал "да" (195)

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    По словам премьера Испании Мариано Рахоя, то, что сегодня одобрил парламент Каталонии, противоречит закону и является преступным деянием.
    Мариано Рахой
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    КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. Решение парламента Каталонии провозгласить независимость является преступным деянием, заявил премьер-министр Испании Мариано Рахой журналистам после голосования в испанском сенате.

    Люди празднуют после того как парламент Каталонии проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании
    REUTERS Yves Herman
    Решение парламента Каталонии о независимости и ликование на улицах

    Сенат утвердил применение 155-й статьи конституции Испании, после того как правительство предложило отстранить каталонское правительство (женералитет) и в течение шести месяцев объявить досрочные выборы в региональный парламент. Предполагается, что до тех пор функции каталонского правительства будут исполнять представители центральных властей.

    Часом ранее парламент Каталонии проголосовал за независимость от Испании.

    "То, что сегодня одобрил парламент Каталонии, противоречит закону и является преступным деянием", — заявил Рахой.

    Он уверил каталонцев, что "все будет хорошо, умеренно и эффективно". "Мы не готовы к тому, что есть люди, которые хотят ликвидировать нашу конституцию. Государство отреагирует", — заявил премьер.

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