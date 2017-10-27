Пучдемон ответил Туску, призвавшему Мадрид предъявить Каталонии аргументы

КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. Глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон ответил председателю Европейского совета Дональду Туску, призвавшему Испанию разрешить каталонский кризис "силой аргументов".

Ранее Туск написал в Twitter, что проведенное в парламенте Каталонии голосование по резолюции о независимости автономии ничего не меняет в позиции ЕС, для которого Испания остается единственным собеседником. Он призвал Мадрид сделать "выбор в пользу силы аргументов, а не аргумента силы".

"Как вы знаете, каталонцы всегда предпочитают силу аргументов: #мир, #демократия, #диалог", — ответил Пучдемон в сервисе микроблогов.

В пятницу в парламенте Каталонии прошло голосование по резолюции о независимости региона, подготовленной партиями JxSi ("Вместе за") и CUP ("Вместе за народное единство"). В тайном голосовании приняли участие 82 парламентария, из которых 70 проголосовали за независимость. Перед началом голосования депутаты оппозиционных фракций парламента Каталонии покинули зал заседаний, ранее они уже отметили, что считают голосование незаконным.

Спустя час сенат Испании утвердил применение статьи 155 конституции Испании, которая позволяет прямое управления испанского правительства в Каталонии.

Кабинет министров предлагает отстранить от должностей каталонское правительство (женералитет) и в течение шести месяцев объявить о проведении досрочных выборов в региональный парламент.

Предполагается, что до тех пор функции каталонского правительства будут исполнять представители центральных властей. Эти меры теперь должен утвердить сенат Испании, заседание ожидается 27 октября.