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    Пучдемон ответил Туску, призвавшему Мадрид предъявить Каталонии аргументы

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    Независимость Каталонии: парламент сказал "да" (197)

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    Глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон резко отреагировал на словам председателя Евросовета, который призвал Мадрид сделать "выбор в пользу силы аргументов, а не аргумента силы".
    Председатель Женералитета (правительства Каталонии) Карлес Пучдемон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. Глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон ответил председателю Европейского совета Дональду Туску, призвавшему Испанию разрешить каталонский кризис "силой аргументов".

    Глава Каталонии Карлес Пучдемон вручает свой бюллетень во время голосования по вопросу о независимости от Испании в региональном парламенте Каталонии в Барселоне
    REUTERS Albert Gea
    Главные события 27 октября в фотографиях

    Ранее Туск написал в Twitter, что проведенное в парламенте Каталонии голосование по резолюции о независимости автономии ничего не меняет в позиции ЕС, для которого Испания остается единственным собеседником. Он призвал Мадрид сделать "выбор в пользу силы аргументов, а не аргумента силы".

    "Как вы знаете, каталонцы всегда предпочитают силу аргументов: #мир, #демократия, #диалог", — ответил Пучдемон в сервисе микроблогов.

    В пятницу в парламенте Каталонии прошло голосование по резолюции о независимости региона, подготовленной партиями JxSi ("Вместе за") и CUP ("Вместе за народное единство"). В тайном голосовании приняли участие 82 парламентария, из которых 70 проголосовали за независимость. Перед началом голосования депутаты оппозиционных фракций парламента Каталонии покинули зал заседаний, ранее они уже отметили, что считают голосование незаконным.

    Спустя час сенат Испании утвердил применение статьи 155 конституции Испании, которая позволяет прямое управления испанского правительства в Каталонии.

    Кабинет министров предлагает отстранить от должностей каталонское правительство (женералитет) и в течение шести месяцев объявить о проведении досрочных выборов в региональный парламент.

    Предполагается, что до тех пор функции каталонского правительства будут исполнять представители центральных властей. Эти меры теперь должен утвердить сенат Испании, заседание ожидается 27 октября.

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