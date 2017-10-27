В НАТО отреагировали на ситуацию с Каталонией

КИЕВ, 27 окт – РИА Новости Украина. НАТО считает вопрос Каталонии внутренним делом Испании, которое нужно разрешать в рамках испанских конституционных норм, заявил РИА Новости представитель альянса в связи с голосованием каталонского парламента за независимость.

"Вопрос Каталонии – это внутреннее дело, которое нужно решать в рамках конституционного порядка Испании", — сказал представитель альянса, пожелавший остаться неназванным.

Он отметил, что Испания "вносит важный вклад в общую безопасность" НАТО.

Парламент Каталонии в пятницу проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании. После этого сенат Испании одобрил применение 155 статьи конституции, согласно которой правительство Каталонии будет отправлено в отставку, в автономии де-факто будет введено прямое правление Мадрида и назначены новые выборы.