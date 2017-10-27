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    В мире

    В НАТО отреагировали на ситуацию с Каталонией

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    Независимость Каталонии: парламент сказал "да" (199)

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    В НАТО заявили, что вопрос Каталонии – это внутреннее дело, которое нужно решать в рамках конституционного порядка Испании.
    В Каталонии люди ожидают решения о независимости парламента области
    REUTERS Yves Herman

    КИЕВ, 27 окт – РИА Новости Украина. НАТО считает вопрос Каталонии внутренним делом Испании, которое нужно разрешать в рамках испанских конституционных норм, заявил РИА Новости представитель альянса в связи с голосованием каталонского парламента за независимость.

    Люди празднуют после того как парламент Каталонии проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании
    REUTERS Yves Herman
    Решение парламента Каталонии о независимости и ликование на улицах

    "Вопрос Каталонии – это внутреннее дело, которое нужно решать в рамках конституционного порядка Испании", — сказал представитель альянса, пожелавший остаться неназванным.

    Он отметил, что Испания "вносит важный вклад в общую безопасность" НАТО.

    Парламент Каталонии в пятницу проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании. После этого сенат Испании одобрил применение 155 статьи конституции, согласно которой правительство Каталонии будет отправлено в отставку, в автономии де-факто будет введено прямое правление Мадрида и назначены новые выборы.

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