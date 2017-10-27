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    Кабмин Испании распустил Женералитет и отстранил главу полиции Каталонии

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    Независимость Каталонии: парламент сказал "да" (202)

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    По словам премьер-министр Испании Мариано Рахоя, "распускается Женералитет, отстраняются от должностей глава Женералитета и глава полиции Каталонии".
    Премьер-министр Испании Мариано Рахой
    @marianorajoy

    КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. Правительство Испании решило отстранить от должности главу полиции Каталонии (Mossos d"Esquadra), об этом заявил премьер-министр Испании Мариано Рахой на своей странице в социальной сети Twitter.

    ​Рахой заявил, что "распускается Женералитет, отстраняются от должностей глава Женералитета и глава полиции Каталонии".

    Люди празднуют после того как парламент Каталонии проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании
    REUTERS Yves Herman
    Решение парламента Каталонии о независимости и ликование на улицах

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    В рамках выступления по итогам экстренного совещания совета министров Рахой ранее заявил, что правительство Испании уже приняло ряд шагов по решению данной ситуации. Так, помимо роспуска парламента он заявил о том, что выборы в Каталонии назначены на 21 декабря.

    Парламент Каталонии в пятницу принял резолюцию о независимости региона. Спустя час cенат Испании утвердил применении 155-ой статьи конституции Испании, которая позволяет ввести прямое управление испанского правительства в Каталонии.

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