Кабмин Испании распустил Женералитет и отстранил главу полиции Каталонии

КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. Правительство Испании решило отстранить от должности главу полиции Каталонии (Mossos d"Esquadra), об этом заявил премьер-министр Испании Мариано Рахой на своей странице в социальной сети Twitter.

— Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 27 жовтня 2017 р.

​Рахой заявил, что "распускается Женералитет, отстраняются от должностей глава Женералитета и глава полиции Каталонии".

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В рамках выступления по итогам экстренного совещания совета министров Рахой ранее заявил, что правительство Испании уже приняло ряд шагов по решению данной ситуации. Так, помимо роспуска парламента он заявил о том, что выборы в Каталонии назначены на 21 декабря.

Парламент Каталонии в пятницу принял резолюцию о независимости региона. Спустя час cенат Испании утвердил применении 155-ой статьи конституции Испании, которая позволяет ввести прямое управление испанского правительства в Каталонии.