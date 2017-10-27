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    Премьер Испании распустил парламент Каталонии и назначил выборы

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    Независимость Каталонии: парламент сказал "да" (201)

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    По словам премьер-министр Испании Мариано Рахоя, речь идет не о приостановлении самоуправления, а "о скорейшем его возвращении к нормальному функционированию, которое начинается с закона и возвращает закон каталонцам".
    Премьер-министр Испании Мариано Рахой
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. Премьер-министр Испании Мариано Рахой принял решение распустить парламент Каталонии и назначить выборы на 21 декабря.

    Люди празднуют после того как парламент Каталонии проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании
    REUTERS Yves Herman
    Решение парламента Каталонии о независимости и ликование на улицах

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    "Я распустил парламент Каталонии, и 21 декабря пройдут выборы", — заявил Рахой на пресс-конференции по итогам экстренного совещания совета министров.

    Он добавил, что "речь идет не о приостановлении самоуправления, а о скорейшем его возвращении к нормальному функционированию, которое начинается с закона и возвращает закон каталонцам".

    Парламент Каталонии в пятницу проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании. После этого сенат Испании одобрил применение 155 статьи конституции, согласно которой правительство Каталонии будет отправлено в отставку, в автономии де-факто будет введено прямое правление Мадрида и назначены новые выборы.

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