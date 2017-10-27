Премьер Испании распустил парламент Каталонии и назначил выборы

КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. Премьер-министр Испании Мариано Рахой принял решение распустить парламент Каталонии и назначить выборы на 21 декабря.

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"Я распустил парламент Каталонии, и 21 декабря пройдут выборы", — заявил Рахой на пресс-конференции по итогам экстренного совещания совета министров.

Он добавил, что "речь идет не о приостановлении самоуправления, а о скорейшем его возвращении к нормальному функционированию, которое начинается с закона и возвращает закон каталонцам".

Парламент Каталонии в пятницу проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании. После этого сенат Испании одобрил применение 155 статьи конституции, согласно которой правительство Каталонии будет отправлено в отставку, в автономии де-факто будет введено прямое правление Мадрида и назначены новые выборы.