Конституционный суд Испании выдвинул ультиматум Каталонии

КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. Конституционный суд Испании дал властям Каталонии три дня, чтобы приостановить одностороннее решение о независимости региона, пишет в пятницу испанское издание Pais.

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Каталонский парламент в пятницу принял резолюцию о независимости региона. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанского правительства в Каталонии.

"Конституционный суд дает три дня женералитету (региональному правительству), парламенту Каталонии и прокуратуре, чтобы принять решение о приостановлении (решения о независимости)", — пишет издание.

Ранее ряд СМИ сообщило, что генеральная прокуратура Испании в понедельник планирует подать иск против членов парламента и правительства Каталонии, обвинив их в мятеже в связи с решением провозгласить независимость региона.