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    Конституционный суд Испании выдвинул ультиматум Каталонии

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    Независимость Каталонии: парламент сказал "да" (199)

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    По информации СМИ, Конституционный суд дает три дня женералитету, парламенту Каталонии и прокуратуре, чтобы принять решение о приостановлении решения о независимости.
    В Каталонии люди ожидают решения о независимости парламента области
    REUTERS Yves Herman

    КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. Конституционный суд Испании дал властям Каталонии три дня, чтобы приостановить одностороннее решение о независимости региона, пишет в пятницу испанское издание Pais.

    LIVE: Сторонники независимости Каталонии проводят акцию протеста
    РИА Новости
    Барселона ликует. Митинг за независимость Каталонии. Прямая трансляция

    Смотрите также: Решение парламента Каталонии о независимости и ликование на улицах

    Каталонский парламент в пятницу принял резолюцию о независимости региона. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанского правительства в Каталонии.

    "Конституционный суд дает три дня женералитету (региональному правительству), парламенту Каталонии и прокуратуре, чтобы принять решение о приостановлении (решения о независимости)", — пишет издание.

    Ранее ряд СМИ сообщило, что генеральная прокуратура Испании в понедельник планирует подать иск против членов парламента и правительства Каталонии, обвинив их в мятеже в связи с решением провозгласить независимость региона.

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