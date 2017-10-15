За информацию, которая приведет к импичменту Трампа, дают $10 млн

SAUL LOEB / AFP

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. Издатель журнала Hustler, известный в порноиндустрии человек Ларри Флинт выступил с предложением 10 млн долларов премии за материалы, с помощью которых можно будет начать процедуру импичмента президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в объявлении, которое размещено в газете Washington Post.

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"Лэрри Флинт и журнал Hustler объявляют о предложении до $10 млн за информацию, которая приведет к импичменту и смещению с поста Дональда Трампа", — сказано в нем.

В самом материале высказано ряд претензий к нему, в том числе и за "хронический непотизм и назначение недостаточно квалифицированных лиц на высокие должности".

"Я чувствую, что мой патриотический долг и обязанность всех американцев — сбросить Трампа, пока не стало слишком поздно", — сказано в объявлении.

Сам 74-летний Флинт парализован с конца 1970-х вследствие неудачного покушения на его жизнь. В 1996 году вышел биографический фильм "Народ против Ларри Флинта". В 2001 году его состояние оценивалось в 400 миллионов долларов. Ларри Флинт был женат 5 раз, является отцом пятерых детей.

Ранее кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц заявил, что Дональд Трамп слишком долго занимает пост президента США.