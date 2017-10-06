Первый в истории импичмент. Как сняли мэра Николаева

РИА Новости Украина

Драматическая внеочередная сессия Николаевского горсовета 5 октября 2017 года вне всякого сомнения станет исторической — на ней впервые за всю историю Николаева мэр города был досрочно отправлен в отставку. Отправлен далеко не по своей воле, а подавляющим большинством голосов депутатов горсовета, пишет издание Новости N.

Автор материала – Николай Трофимов.

Как снимали мэра Николаева

Тучи над молодым мэром Николаева сгущались давно. Еще 31 мая 2017 года, на очередной сессии горсовета, однопартиец мэра Александра Сенкевича, депутат Сергей Исаков, объявил, что намерен инициировать вопрос о досрочном прекращении полномочий городского головы. В тот же день Исаков попытался зарегистрировать проект решения по этому вопросу, однако, сделать это ему не удалось. Проволочки под разными предлогами продолжались больше месяца — поданный Исаковым проект решения был зарегистрирован только 10 июля. В этот же день он был вывешен на официальном сайте горсовета.

Новости N Сергей Исаков

Поначалу к инициативе Исакова отнеслись как к курьезу, как к очередной фантазии вечного оппонента мэра. Не составил исключения и сам Сенкевич. Он даже открыто бравировал, заявляя, что с удовольствием вынесет вопрос о своем импичменте на ближайшую сессию — дескать, посмеемся вместе с депутатами.

Исаков же на скепсис коллег-депутатов и браваду молодого мэра особого внимания не обращал и упорно гнул свою линию: ходил с проектом решения по депутатским комиссиям, получая одно за другим их согласование.

Ближе к сентябрю, стало ясно, что поставленный Исаковым вопрос об "импичменте" заговорить, "замотать" не удастся — рано или поздно вопрос придется выносить на сессию. Бравада Сенкевича по этому поводу мгновенно испарилась и сменилась откровенным испугом. Он уже не заявлял о том, что "легко" вынесет вопрос на сессию, а наоборот, с напряженным лицом говорил о вывода своего юридического департамента — проект Исакова является незаконным. На последнее, правда, никто не обращал внимания — некомпетентность и безграмотность юридической службы горисполкома хорошо известна всему городу.

Появившиеся у Сенкевича страхи имели еще одну, весьма весомую причину — идею импичмента неожиданно поддержал губернатор Савченко. Это уже было серьезно. На совете бывших николаевских губернаторов Савченко откровенно заявил, что Сенкевич "позорит власть" и дальше так продолжаться не может. Экс-губернаторы его поддержали — доброго слова о молодом мэре не сказал никто.

Впрочем, сам Савченко дальновидно в вопрос об импичменте не вмешивался, демонстративно старался держаться на расстоянии — однако всем давал понять, что он "за".

Вопрос о досрочном прекращении полномочий николаевского городского головы хотели вынести еще на очередную сессию 29 сентября. Однако, тогда депутатов уговорили заслушать отчет Сенкевича — тем более, что за почти два года работы он на сессиях так ни разу и не отчитывался. Тут же назначили и дату — 5 октября. Для всех стало ясно — это и есть время "Ч".

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Чем ближе приближалась сессия, тем более нервозной становилась обстановка в горисполкоме. Предлагались разные, порой весьма экзотические варианты, позволяющие избежать нежелательного развития событий. Однако, реально никто ничего толкового не предложил. В итоге решили: с отчетом сначала должны выступить заместители мэра — каждый, не менее чем по 1 часу. После этого — "обобщающее" выступление мэра еще на 2,5-3 часа. Ясно, что при таком раскладе ни до какого "импичмента" не дойдет — особенно с учетом неизбежных обсуждений каждого выступления замов депутатами. А дальше будет видно.

Новости N Мэра Николаева Александра Сенкевича отправили в отставку

Накануне сессии мэром была предпринята последняя отчаянная попытка избежать нежелательного развития событий. Сенкевич встретился с крупнейшей фракцией горсовета — "Оппозиционный блок". Почему с ними ясно — без голосов "Оппоблока" импичмент невозможен даже теоретически. Кроме того, именно с "Оппоблоком" в последний год у Сенкевича наметилось удивительное взаимопонимание — эта фракция превратилась прямо-таки в главную опору мэра в горсовете.

Однако, тактику разговора с оппозиционерами Сенкевич ошибочную. Как сообщил в Facebook советник губернатора Андрей Сенченко, на встрече мэр предложил оппозиции две должности вице-губернаторов в обмен на то, что депутаты… не придут на сессию! Такой опыт у фракции "Оппоблока" имеется, так что с точки зрения Сенкевича никакого труда сделать это еще раз оппозиционерам не составит. Более того, Сенченко утверждает, что мэр даже предлагал депутатам деньги — лишь бы не пришли на сессию. В ходе встречи Сенкевичу также пришлось оправдываться перед главой фракции Игорем Дятловым — за слова о том, что он может быть назначен замом мэра "только через мой труп". Городской голова утверждал, что все это было "понарошку" — дескать, другой позиции он публично высказать не мог.

Однако, ни заманчивые предложения, ни извинения, ни деньги не помогли — "Оппоблок" на сессию пришел почти в полном составе.

Сама сессия проходила в обстановке повышенной нервозности, причем с самого начала. Конфликт возник уже при обсуждении повестки дня. Изначально в ней значился один вопрос: отчет городского головы и его заместителей. Депутат Исаков ожидаемо внес предложение внести в повестку дня вопрос о досрочном прекращении полномочий городского головы. Результаты голосования повергли мэра в шок — 40 голосов "за"! Отметим, что для "импичмента" необходимо получить 36 голосов.

Конфликт разгорелся по вопросу о том, кто должен выступать с отчетом. Исаков настаивал: только городской голова. Сенкевич возражал: сначала заместители, а потом уже я. Позицию Исакова поддержали глава фракции БПП Крыленко, депутаты Филевский и Киселева. Но Сенкевичу было важно тянуть время. Поэтому, не взирая на требования депутатов поставить вопрос на голосование, он объявил первым выступление заместителя городского головы Валентины Бондаренко. Выступала она более часа, сыпала цифрами, которых никто не понимал. Естественно, никто ее и не слушал — некоторые депутаты занялись своими делами, другие уснули, третьи вообще вышли из зала. Через час стало ясно: если сессия пойдет таким путем и дальше, то до второго вопроса очередь не дойдет никогда.

Переломить ситуацию, как ни странно, удалось бывшему мэру Гранатурову. Сразу после выступления Бондаренко Юрий Исаевич взял слово и вновь предложил заслушать только отчет городского головы. Однако, сделал он это совсем не так, как ранее — хитрый Гранатуров взял молодого мэра "на слабо".

"Чего вы так переживаете? Городской голова не должен бояться ни депутатов, ни телекамер, никого", — заявил Гранатуров и призвал Сенкевича выйти и отчитаться так, чтобы все увидели — город работает.

Неопытный Сенкевич "на слабо" поддался и вышел к трибуне. Отчет мэра не впечатлил. С самого начала стало ясно, что это какая-то неумелая компиляция событий, разрозненных фактов, цифр, собранная "с миру по нитке". Вначале мэр заявил, что главным своим достижением считает создание так называемой "Агенции развития Николаева" — структуры, над которой откровенно смеется весь город. Эта самая "Агенция" за два года отложилась в памяти горожан двумя вещами: подсчетом бродячих собак, да баснословными зарплатами, которые ее работники выписывали сами себе. А дальше отчет представлял из себя сплошную мешанину: бродячие собаки, победители школьных олимпиад, медицина, образование дороги и так далее и тому подобное. Все это не было приведено ни в какую систему и вываливалось на головы депутатов хаотично, да еще и бесцветным, монотонным голосом. Уже через 30 минут такого отчета Сенквича никто не слушал. Все занялись своими делами, многие под монотонный голос Сенкевича уснули.

Выступление мэра длилось около трех часов и когда он закончился, все облегченно вздохнули.

Настал черед обсуждения. В ходе его со всей очевидностью стало ясно, что для Сенкевича "дело пахнет керосином". Доброго слова о работе мэра не сказал никто. Исаков сравнил выступление николаевского градоначальника с отчетом Брежнева на 25 съезде КПСС и предложил считать работу мэра неудовлетворительной.

Глава фракции БПП Крыленко в пух и прах разнес статистику, которую мэр Александр Сенкевич зачитывал в течение трех часов.

"У нас есть возможность сделать выбор между развитием и заговариванием проблем. Попробовал и сегодня заговорить этот зал. Я верил в мэра Сенкевича, в хорошее светлое лицо. Только он может изменить наш город. К сожалению, ожидания были большие. Нарушения членов команды мэра остаются без внимания. Критика горожан и депутатов перекручивается и превращается в шутку. Из восьми заместителей 7 были назначены сугубо по инициативе мэра. Некоторые из них даже не прописаны в Николаеве, хотя должны знать проблемы города. Есть много вопросов к мэру: дороги в отдаленных районах, транспорт в отдаленных районах, экологическая ситуация", — сказал Крыленко.

В результате Крыленко заявил, что фракция БПП единогласно решила отчет мэра считать неудовлетворительным.

Все остальные выступали в том же духе. Единственными, кто поддержал совсем уж приунывшего молодого мэра были самый одиозный депутат горсовета, член фракции "Оппозиционный блок" Анатолий Дюмин и соратница мэра по партии Светлана Таранова.

Захотели выступить и народные депутаты. Отметим, что поддержать Сенквича из Киева приехал целый "десант" нардепов от "Самопомощи" во главе с председателем одноименной фракции в ВР Березюком.

На практике, из ожидаемой поддержки получился пшик. Все ожидали выступления Березюка, однако он откровенно разочаровал: много пустой патетики, словесных завитушек и почти полное отсутствие содержания. Общие фразы — и ничего больше. А ведь это Березюк, считающийся в "Самопомощи" "златоустом", лучшим спикером. Поневоле возник вопрос: "Если этот лучший, то какие же у них тогда худшие?".

Итоги отчета оказались для Сенкевича катастрофическими: 40 депутатов проголосовали за то, чтобы признать работу мэра и возглавляемых им органов исполнительной власти неудовлетворительной.

Новости N Мэра Николаева Александра Сенкевича отправили в отставку

Стало ясно: импичмент практически неизбежен.

В этой ситуации надо отдать должное Сенкевичу: он сумел сохранить лицо. То есть, по лицу-то его как раз было видно, какую бурю эмоций он переживает внутри, однако в истерику мэр не впал и выглядел вполне достойно. Он не стал тянуть время, хотя такие возможности у него были, не ввязался в перепалку со своими обидчиками, хотя и пытался отвечать на обвинения. Более того, мэр сам поставил на голосование вопрос о продлении времени работы сессии, чем немало озадачил своих оппонентов, сам объявил перерыв, необходимый для подготовки кабин для тайного голосования. По всему было видно, что к этому моменту Сенкевич смирился с неизбежностью импичмента и сопротивляться больше не намерен.

После перерыва перешли к главному вопросу — о досрочном прекращение полномочий городского головы. Докладывал инициатор импичмента — депутат от фракции "Самопомощь" Сергей Исаков.

"К сожалению известны факты нарушения закона, которые были подтверждены судом. А полномочия городского головы могут быть прекращены, если он нарушает законы и конституцию", — начал свое выступление Исаков.

Далее он перечислил решения и действия мэра, которые были признаны незаконными в судебном порядке…..

Кроме нарушений со стороны Сенкевича, признанных судом, в действиях городского головы, по словам Исакова, имеются нарушения, которые сейчас еще рассматриваются в судах или по которым начаты уголовные производства.

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Депутат также напомнил всем и пресловутые протоколы о коррупции в отношении Сенкевича. Городским головой не были выполнены решения судов по восстановлению незаконно уволенных им руководителей коммунальных предприятий.

Кроме того, по информации депутата, в ГУ НП Николаевской области начато уголовное производство по факту внесения недостоверных сведений в проект решения о городском бюджете по статье "Служебный подлог".

"В связи с вышеизложенным прошу прекратить досрочно полномочия городского головы Сенкевича", — завершил свою речь Исаков.

Выступление Исакова окончательно расставило все точки над "і" — дальнейшая полемика выглядела бессмысленной.

Тайное голосование проходило у всех на виду: комиссия сидела перед всеми в зале, вызывала депутатов по одному. Те подходили к столу, брали бюллетень, конверт — и шли в кабинку, провожаемые многочисленными взглядами присутствующих. Заполненные бюллетени опускали в урну запечатанными в конверты.

Новости N Мэра Николаева Александра Сенкевича отправили в отставку

Перед голосованием руководитель фракции "Самопомощь" Федор Панченко объявил, что их фракция в голосовании участия принимать не будет. Тем не менее, три человека из "Самопомощи" — Исаков, Филевский и Суслова — бюллетени взяли и проголосовали.

Подсчет голосов проходил тут же, на глазах у всех. За досрочное прекращение полномочий городского головы проголосовало 42 депутата, против — 0, воздержалось — 0. За отставку мэра проголосовал даже тот самый Дюмин, который тридцатью минутами ранее с пеной у рта защищал молодого мэра.

В своем последнем слове Сенкевич заявил, что считает происшедшее "изнасилованием местного самоуправления" и обвинил губернатора Савченко в давлении на депутатов. Кроме того, экс-мэр заявил, что обжалует свое отстранение от должности в суде.

Последним на этой сессии было выступление главы фракции "Самопомощь" Федора Панченко, который известил всех о "маленькой мести" — депутатов Исакова и Филевского исключили из фракции.

Исаков вышел к трибуне, намереваясь что-то сказать, однако Сенкевич не дал ему этого сделать и закрыл сессию.

Собственно, делать этого Сенкевич как раз уже не имел права, ибо с момента оглашения результатов голосования он перестал быть городским головой. Сделать это должна была секретарь горсовета Татьяна Казакова, однако она сидела явно растерянной и подавленной — похоже перспектива исполнять обязанности мэра пришлась ей явно не по душе. Как бы там ни было, а управлять городом в ближайшие несколько месяцев придется именно ей — так гласит Закон о местном самоуправлении. А Николаев, похоже, ожидают очередные выборы мэра.

Таким образом, первый в истории Николаева импичмент состоялся — городской голова досрочно отстранен от должности. Вне всякого сомнения это решение будет иметь далекоидущие последствия для города. Какие именно — положительные или отрицательные — покажет время.