Ярошевич: законопроект о евро номерах напоминает коррупционную схему

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Народные депутаты подготовили законопроект о растаможивании автомобилей с иностранной регистрацией. Как сообщила председатель парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, концепция законопроекта несколько отличается от той, которую обсуждали с активистами, выступающими за легализацию авто с еврономерами.

По мнению депутата, главная причина, по которой автовладельцы не хотят растаможивать автомобили, это не размер акцизного налога.

"Не в нем вся причина… потому что еще уплата ввозной пошлины — 8,5%, НДС — 20% от стоимости автомобиля. Поэтому мы должны подойти взвешенно и на какой-то период принять такую шкалу акцизного налога, чтобы каждый гражданин, который захочет, смог привезти старый автомобиль", — отметила председатель парламентского комитета.

Нина Южанина также заявила, что либерализация должна применяться с коэффициентом в зависимости от возраста автомобиля.

Способен ли этот законопроект снизить градус напряжения между владельцами авто с иностранной регистрацией и представителями власти, в эфире радиостанции Голос столицы предположил председатель общественной организации "Авто Евро Сила" Олег Ярошевич.

(текст публикуется на языке оригинала)

Ніна Южаніна повідомила, що концепція законопроекту, який розробили дещо відрізняється від тієї, яку обговорювали з активістами. Що має на увазі Южаніна?

— Просто скажу таку річ, що Южаніна вийшла до прямого ефіру на якомусь із телеканалів і оголосила, що вона вже зробила законопроект разом із фахівцями, з її комітетом, тощо. Повірте, цього законопроекту ще ніхто не бачив. Я вважаю, що це все такий політичний хід самої Южаніної для того, щоб збити градус напруги, який відбувається на сьогоднішній день у активістів і в самих людей по відношенню до цього питання, невирішеного питання. Тому що напередодні — 14 та 17 число, і такою заявою, яку вона сказала, це просто саме звичайне, я думаю, це такий маркетинговий хід самого депутата ВР, тому що відповідальність цих людей перед натовпом, який буде зібрано перед ВР, і буде задаватися питання, чому вони не виконують свої функціональні обов'язки, а все-таки отримують зарплату, я думаю, що це все-таки її професійний щит.

Южаніна заявила, що законопроект розробляється. І назвала якісь з нього пункти. Те, що ви почули, як ви прокоментуєте?

— Я вам можу сказати однозначно, що це все-таки підміна фактів самою Южаніною, тому що я вважаю, що все-таки закон, який вони зараз приготували, це просто зміна всього — від діючого закону Горварда, який на сьогоднішній день діє, за зниженими тарифами розмитнити транспортні засоби. Нічого вони нового не придумали. Вони зняли всього-на-всього обмеження євро-5 і дозволять завезти або узаконити автомобілі до євростандарту євро-3, і знизять акциз, який введено на розмитення товарів, а саме, транспорту. До речі, хочу сказати, що акциз може бути застосований до товарів нових, а не до вживаних. Тому що вживані товари і обмеження акцизами — це було зроблено штучно для підтримки українського автопрому. Його зараз, на жаль, в Україні немає, і акциз має бути знятий повністю.

Це має бути однозначно, і законопроект, який ми готуємо, законопроект абсолютно, категорично відрізняється від того законопроекту, який підготувати Южаніна. Ми надаємо декілька варіантів розвитку подій чи законопроектів європейських — Литви, Білорусі, Молдови, там, де є константа. Константа — це означає, що не буде корупційної схеми. Южаніна заявила, що вона хоче розділили функціонал роками, підняти тарифи до розмитнення, завдяки тому, що є і старіші, і новіші машини. А я можу сказати однозначно, що це нова корупційна схема, де чиновники будуть користатися можливістю заробляти на цьому. Тому що в будь-якому випадку будь-яке оцінення на митниці буде сприйнято тільки корупційною схемою.

Также предложенный Южаниной законопроект в эфире "ГС" прокомментировал автоэксперт Павел Семенченко.

Как вы можете прокомментировать заявление Южаниной? Те пункты, которые она предлагает, могут решить проблему с массовостью еврономеров в Украине?

— Я думаю, что да. В целом решат эту проблему. Потому что все-таки те требования, которые выставила "Авто Евро Сила", они не совсем обоснованы и несправедливы ко всем остальным водителям, которые уже ездят на автомобилях с украинской регистрацией.

Какой должна быть легализация авто с еврономерами, чтобы она устроила все стороны?

— Я считаю, как и евромайдановцы, что действительно те таможенные тарифы, которые у нас сейчас существуют, они не оправданы в целом. Но отменить их сразу — это неправильно и несправедливо ко всем остальным. Поэтому их надо уменьшать, я считаю, постепенно. То есть из года в год. Допустим, в первом году у нас это будет понижение на 25%, в следующем — еще на 25% и т. д. Года через четыре-пять мы дойдем до наименьшей пошлины таможенной. Вот я считаю, таким образом будет самое справедливое решение данного вопроса.

В тех пунктах, которые обнародовала Нина Южанина, что вызовет наибольшее сопротивление у "Авто Евро Силы" и их сторонников?

— Дело в том, что я не совсем ознакомился с этими пунктами. Потому что они очень скользко описаны. Я понимаю, что они не в полном объеме там предоставлены. Они еще будут меняться. Что однозначно не понравится, то, что они сейчас сразу, те автомобили, на которых они ездят, не смогут взять и поставить на регистрацию украинскую, продолжать уже без проблем ездить. То есть Южанина хочет от этого уйти, я считаю, что это и не понравится тем, кто ввез автомобили с нарушением нынешнего законодательства.

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Напомним, ранее автоюрист Владимир Караваев заявлял, что меморандум с властью о льготном растаможивании авто на иностранной регистрации — это филькина грамота, которая никаких гарантий автомобилистам не дает.