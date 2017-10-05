Петиция за импичмент Порошенко набрала в Киевской области 5 тыс голосов

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Петиция о недоверии президенту Украины Петру Порошенко и необходимости запуска процедуры его импичмента на сайте Киевского городского совета набрала необходимое число голосов для рассмотрения властями.

Чтобы документ был передан на рассмотрение властей, его должны поддержать минимум 5 тысяч человек.

Согласно тексту петиции, главу Киевсовета и депутатов призывают донести до Верховной Рады выражение недоверия жителей Киевской области к деятельности Порошенко, так как, по мнению авторов петиции, он не выполнил свои предвыборные обещания и фигурировал в публикациях на тему коррупции.

"В связи с этим требуем от Верховной рады принять решение об отстранении Петра Порошенко от исполнения обязанностей президента Украины (импичмент) и создать следственную комиссию парламента, которая должна проверить его деятельность на посту президента Украины", — говорится в петиции.

Объявить вотум недоверия президенту Украины довольно проблематично: с одной стороны, для этого необходимо принять специальный закон "Об импичменте", а с другой — сама процедура, заложенная в конституции страны, очень запутанная и сложная для реализации. Принятие закона о временной следственной комиссии для смещения президента в порядке импичмента позволило бы сделать процедуру более легко реализуемой.

По конституции, импичмент может быть объявлен президенту, если он совершил госизмену или другое преступление. Процедура предполагает создание в Раде временной следственной комиссии, выводы которой рассматриваются на заседании парламента. По заключению этой комиссии Рада сначала 226 голосами принимает решение о выдвижении обвинений президенту, а затем 300 голосами принимает решение об импичменте, перед этим получив заключение Конституционного суда о законности проведенной процедуры и заключение Верховного суда о том, что президент действительно совершил преступление.