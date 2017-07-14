Принятие резолюции об импичменте Трампа сейчас невозможно - Яли

PAUL J. RICHARDS / AFP

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

В Конгресс США впервые внесли проект резолюции об импичменте Дональда Трампа. Внес проект конгрессмен-демократ Брэд Шерман.

Он хочет запустить процедуру импичмента президента США "за тяжкие преступления и правонарушения". Стоит отметить, что это первый случай выдвижения такого обвинения с целью импичмента Трампа. Но поскольку большинство в Палате представителей и в Сенате США в настоящее время принадлежит Республиканской партии, то перспективы принятия такой инициативы пока что являются крайне невысоким.

Внесение проекта резолюции об импичменте Дональда Трампа прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог-международник Максим Яли.

Максим Яли/Facebook Максим Яли. Архивное фото

Будет ли иметь перспективу этот проект или же это символический жест со стороны конгрессменов-демократов?

— Да, естественно, здесь больше он является символичным по тем причинам, которые вы уже обозначили. Сейчас его принятие невозможно. И, кстати, это уже не первая попытка, на самом деле, а вторая. Где-то месяц назад уже было после показаний Джеймса Коми попытка внести законопроект о посягательстве на правосудие. То есть, это системная работа демократов, которая ведется еще с момента окончания выборов, задача-минимум — дискредитация, делегитимизация Трампа. И задача-максимум, естественно, это импичмент.

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Шансы на который, я также считаю, крайне невелики, и в принципе невозможны. Потому что элементарно даже учитывая сложность процедуры импичмента, это затягивает время, а главное — доказательства должны быть неопровержимыми. Я имею в виду расследование ФБР, которое проводит поэтому в принципе пока перспектив нет. Но тут есть другой интересный момент: республиканцы тоже за последние дни сделали ответы, я бы так сказал, в принципе, изменили свою стратегию по так называемому "Кремлингейт", скандал у Трампа о расследованиях.

И также там и другие важные информации в этом контексте появлялись и со стороны демократов, я имею в виду переписку сына Трампа о якобы их встрече с российским адвокатом по передаче того же компромата, но уже на Хиллари Клинтон. То есть, битва компроматов, который я давал название президентским выборам, ключевому фактору предвыборной кампании, которая была очень грязной. Сейчас продолжается и здесь в поиске компромата теперь уже Хиллари Клинтон со стороны республиканцев, мы вскоре также станем свидетелями. Я имею в виду заявление заместителя пресс-секретаря Белого дома, о том что найти доказательства, если намного проще найти о связи Украины с демократами, то есть вот это будет сейчас основная линия, как мне кажется, поведения республиканцев в этом скандале.

Что можно сказать об обвинении Украины относительно вмешательства в американские выборы 2016 года?

— Это не является неожиданным. Просто судя по всему, администрация Трампа меняет свою стратегию, потому что конечно пока она находилась в роли защищающейся стороны и единственным контраргументом, все что они могли заявлять, это было отсутствие доказательств, и что это не соответствует действительности. Я имею в виду связи Трампа. Теперь же они будут в ответ предъявлять претензии. Скажем так, хотя бы для создания информационного шума, контраргументов, потому что мы же знаем, что идет борьба за общественное мнение американских избирателей, которые следят за этими скандалами и на мнение которых относительно деятельности администрации Трампа и хотят формировать мнение. То сейчас Трамп, я думаю, и участятся случаи, потому что мы знаем, статья политика, которая выходила полгода назад, она опять всплыла, где как раз указывалось о возможной встрече представителя украинского посольства с представительницей штаба демократов. О компромате на Пола Манофорта, имеется в виду. И то есть эти скандалы, они уже продолжаются, затухают, теперь эта тема становится снова актуальной, тем более на фоне и двадцатки, прошедшей встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом и конечно введение нового пакета возможного санкций против РФ. То есть, в целом, скажем так, Украина сейчас становится опять более актуальной, но в том же контексте, контексте "Кремлингейта" так называемого, расследований.

Какова роль этой битвы компроматов в воздействии на общественное мнение среди населения США?

— Если говорить о выборах, если Трамп победил, значит его черные технологии победили. И конечно все мы знаем о так называемой почте Хиллари Клинтон, возобновление дела о котором за десять дней до выборов стало одним из ключевых факторов, потому что разрыв был очень небольшим, как раз влияние на тех людей, которые были разочарованы в обеих кандидатах и выбирали, как говорится, лучшее из худших, классический вариант. То есть, в принципе, сейчас же демократы пытаются взять реванш, постоянно выбрасывая информацию, которая дискредитирует его команду, последний элемент, это уже о подозрениях в связях его сына с российской стороной. То есть, конечно, в этом плане даже с технологической точки зрения политтехнологии, внутренней политики, необходимо было принимать контрмеры и достаточно агрессивные. То есть потому что защита является лучшим нападением. Вот сейчас поэтому, я думаю, республиканцы будут все больше акцентировать именно на участии Украины как контраргумент в подозрении связей республиканского кандидата с российской стороной.

Как непредсказуемость Трампа в его действиях и заявлениях влияет на его рейтинг популярности в мире?

— Эта тактика только формируется, если мы говорим касательно последних новостей относительно Украины и России в целом. Я думаю, у мировых лидеров уже было достаточно возможностей в ходе последних встреч, саммитов, турне, которое уже совершил Трамп. Понять, что Дональд Трамп есть Дональд Трамп. Нетипичный политик, неожиданный, надежды на которого полагать не стоит. Если мы берем даже главного стратегического союзника США, то как минимум, последней каденции демократов, это Европа. Раскол уже там происходит. И здесь естественно этот фактор является фактором неожиданности, что усложняет прогнозировать реальный исход.

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Не может так быть, что Трамп со всеми перессорится и останется один на один со своими проблемами?

— Естественно, разделяй и властвуй. Если мы говорим про Европу, то не очень пока складывается диалог с Германией, Францией, как лидерами ЕС, но классическая тактика республиканцев, которую использовали еще при администрации Буша-младшего, делать ставку на так называемые новые страны ЕС. И Польша как центр таких стран, я имею в виду визит последнего в Польшу и речь, которая он там заявлял. То есть, условно говоря, коалиция проамериканских держав формируется определенная уже в ЕС, где решения, опять же, принимаются коллегиально, и таким образом влиять и на политику ЕС относительно других стран.

Ранее директор Центра исследований Международных отношений Николай Капитоненко в эфире "ГС" отметил, что многие американцы все еще скептично относятся к Дональду Трампу, но в целом ставить негативную оценку еще рано.

А политолог-международник Максим Яли заявил в эфире "ГС", что Дональду Трампу не удалось переломить систему работы государства, как это удалось сделать с частью настроенной против него политической элиты Вашингтона.