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    Белый дом назвал политической игрой предложение об импичменте Трампу

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    Два члена палаты представителей США демократы Брэд Шерман и Эл Грин выступили с инициативой об импичменте президента США Дональду Трампу в связи с тем, что тот, по их мнению, оказывал препятствие правосудию в ходе расследования "связи" его кампании с РФ.
    Саммит G20 в Гамбурге. Президент США Дональд Трамп
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    7 июля 2017. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Европейские пути Трампа напоролись на украинские мечты о Трампе
    КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Предложение конгрессменов-демократов о вынесении импичмента президенту США Дональду Трампу является "политической игрой в худшем смысле", заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

    "Я думаю, это совершенно смехотворно и является политической игрой в худшем смысле", — сказала она на брифинге.

    Ранее в среду два члена палаты представителей США демократы Брэд Шерман и Эл Грин выступили с инициативой об импичменте президента США Дональду Трампу в связи с тем, что тот, по их мнению, оказывал препятствие правосудию в ходе расследования "связи" его кампании с РФ.

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    Как сообщалось, Киевский областной совет обратился к Верховной Раде Украины с просьбой принять законопроект, который урегулирует процедуру импичмента президента.

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