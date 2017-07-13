Белый дом назвал политической игрой предложение об импичменте Трампу

РИА Новости | Перейти в фотобанк Европейские пути Трампа напоролись на украинские мечты о Трампе Предложение конгрессменов-демократов о вынесении импичмента президенту США Дональду Трампу является "политической игрой в худшем смысле", заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Я думаю, это совершенно смехотворно и является политической игрой в худшем смысле", — сказала она на брифинге.

Ранее в среду два члена палаты представителей США демократы Брэд Шерман и Эл Грин выступили с инициативой об импичменте президента США Дональду Трампу в связи с тем, что тот, по их мнению, оказывал препятствие правосудию в ходе расследования "связи" его кампании с РФ.

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Как сообщалось, Киевский областной совет обратился к Верховной Раде Украины с просьбой принять законопроект, который урегулирует процедуру импичмента президента.