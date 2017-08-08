Рекордное число граждан не одобряют Трампа на посту президента

КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Число американцев, недовольных работой Дональда Трампа на посту президента США, возросло до 56%, свидетельствуют результаты опроса службы SSRS.
По данным телеканала CNN, количество недовольных работой Трампа возросло до самого высокого уровня с начала его срока. В феврале его одобряли 44%, не одобряли — 53% опрошенных.
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Как передает телеканал, 38% опрошенных сейчас одобряют работу Трампа.
Опрос проводился по телефону 3-6 августа среди 1018 совершеннолетних американцев.
Ранее сообщалось, что число американцев, выступающих за импичмент Трампа, резко возросло.