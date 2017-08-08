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    Рекордное число граждан не одобряют Трампа на посту президента

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    Согласно данным опроса, количество недовольных работой Дональда Трампа возросло до самого высокого уровня с начала его срока - до 56%. В феврале его не одобряли - 53% опрошенных.
    Дональд Трамп
    REUTERS Jonathan Ernst/File Photo

    КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Число американцев, недовольных работой Дональда Трампа на посту президента США, возросло до 56%, свидетельствуют результаты опроса службы SSRS.

    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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    По данным телеканала CNN, количество недовольных работой Трампа возросло до самого высокого уровня с начала его срока. В феврале его одобряли 44%, не одобряли — 53% опрошенных.

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    Как передает телеканал, 38% опрошенных сейчас одобряют работу Трампа.

    Опрос проводился по телефону 3-6 августа среди 1018 совершеннолетних американцев.

    Ранее сообщалось, что число американцев, выступающих за импичмент Трампа, резко возросло. 

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