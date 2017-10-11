Трамп в очередной раз предупредил Украину

NICHOLAS KAMM / AFP

Владимир Матвеев, обозреватель

Во время встречи на полях Генассамблеи ООН президент США Дональд Трамп дважды в контексте расцвета коррупции в Украине предупредил президента Украины Петра Порошенко "хорошо заботиться об американских компаниях". Об этом пишет обозреватель The Washington Times Л.Тодд Вуд, по словам которого, в Украине все хуже обходятся с зарубежными инвесторами.

Среди коррумпированных практик — старые захваты активов с использованием сфабрикованных уголовных обвинений, которые подкрепляются кампаниями дезинформации в СМИ. Как сообщается, настораживает, что эти операции по "черному пиару" перекидываются на Вашингтон", пишет американский журналист.

По словам Вуда, недавно в здании на Капитолийском холме "лоббист определенных украинских интересов и специально подобранные "журналисты" срежиссировали фэйковое то, что в глазах мира казалось типичным заседанием комитета" на украинском телевидении. Автор подчеркивает, что действующие конгрессмены не участвовали в мероприятии, а его целью было оказание влияния на менеджмент ЦБ Украины.

Как отмечается, в конце сентября украинский телеканал "Интер", которым владеют Сергей Левочкин и олигарх Дмитрий Фирташ, год назад начал фэйковую кампанию запугивания американских граждан, "в особенности обрушившись на братьев Сегал — Вадима и Илью", отмечается далее. По словам братьев Сегал, что это очередной эпизод в долгой череде организованных Фирташем незаконных действий против них", пишет обозреватель.

В статье экс- заместителя советника по национальной безопасности президента Джорджа Буша Марка Пфайфла в Hill он пишет о покровительстве украинской власти олигарху Фирташу, выдачи которого настойчиво требуют от Австрии США.

Ситуация с Фирташем и его высокопоставленными сподвижниками в Украине вызывает уже неприкрытое раздражение у руководителей США и является яркой иллюстрацией того, что Киев погряз в "тотальной коррупции".

Если перевести эти слова с языка дипломатов на общедоступный, то они означают: "измените правила игры, наше терпение на пределе". Кроме того, Пфайфл прямым текстом обвиняет близкого к президенту народного депутата Александра Грановского в содействии рейдерству, "помогает Фирташу решать все юридические вопросы, в том числе по незаконным действиям — как это было с рейдерским захватом соевого завода, который построили американские инвесторы братья Сегаль".

Администрации Трампа следует задуматься о санкциях против тех, кто будет "признан виновными", пишет американкий автор. Предлагается и иной вариант — экстрадиция предполагаемых преступников в США, чтобы они предстали перед американским судом. Такой шаг оказал бы огромную услугу украинскому народу", пишет The Washington Times.

Читайте также: От анекдота до дипскандала. Как венгерский министр устроил Украине демарш

Как сообщается, в дальнейшем, ситуация будет развиваться довольно неприглядно для украинской власти

Украина не выполняет большинство мероприятий антикоррупционной стратегии на 2014-2017 годы. Согласно исследованию, украинское правительство до сих пор не сформулировало четко приоритетные задачи борьбы с коррупцией, не создало институциональную систему противодействия ей и эффективную систему внедрения антикоррупционного законодательства.

По словам руководителя проекта исследования "Комплексная оценка мероприятий антикоррупционной политики", доктора юридических наук Николая Хавронюка, в Украине до сих пор нет адекватного перечня коррупционных преступлений, а за этот вид правонарушений обычно выдается лишь кабинетное взяточничество.