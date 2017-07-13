О чем пишут в мире: гигантский айсберг, предложение об импичменте Трампа

РИА Новости Украина

Айсберг-гигант откололся от Антарктиды

Большинство зарубежных изданий в четверг обращают свое внимание на необычное природное явление: как подтвердили в среду ученые, гигантский айсберг откололся от шельфовых ледников Антарктиды и сейчас дрейфует в море Уэдделла.

Вес отделившейся части ледника составляет триллион метрических тонн, площадь — 5,8 тысячи квадратных километров, что, по данным изданий, сравнимо с территорией Брунея, американского штата Делавэра, индонезийского острова Бали, а также четырех Лондонов и семи Нью-Йорков.

Как отмечают издания, трещина в леднике Ларсен С — самого большого из шельфовых ледников Антарктиды — образовалась семь лет назад и со временем расширялась. Отделение гигантского айсберга, по мнению ученых, "изменит ландшафт антарктического полуострова".

"Антарктика, скорее всего, не будет прежней", - пишет Financial Times.

Однако, как заявляют эксперты, к повышению уровня моря это не приведет.

"Он (айсберг) похож на кубик льда в стакане с джин-тоником – он уже плавает, и если растает, очень сильно объем воды в стакане не изменится", — цитирует газета Guardian Анну Хогг, эксперта по наблюдению за ледниками со спутников в Лидском университете.

Ученые отмечают, что причины явления могут быть различны, однако полагают, что в будущем оно может повториться.

"Некоторые климатологи полагают, что потепление в регионе хотя бы частично является следствием изменений климата, связанных с деятельностью человека, в то время как другие спорят с этим заявлением, приписывая большую роль естественной изменчивости и подчеркивая, что айсберги откалывались от шельфовых ледников на протяжении миллионов лет. Между тем, оба лагеря согласны с тем, что вскрытие шельфовых ледников на полуострове может дать предварительное представление о том, что может ждать основную часть Антарктики в будущем, если нагревание из-за активности человека продолжится", — пишет газета New York Times.

Как подчеркивает Washington Post, ранее от Антарктиды откалывались и более крупные айсберги. В 2000 году от материка отделилась "ледяная гора" площадью 4 тысячи квадратных миль (более 10 тысяч квадратных километров), что почти в два раза больше недавно образовавшегося айсберга.

Предложение об импичменте Трампа в конгрессе

Два члена палаты представителей США – демократы Брэд Шерман и Эл Грин - выступили с инициативой об импичменте президента США Дональду Трампу в связи с тем, что тот якобы оказывал препятствие правосудию в ходе расследования "связи" его кампании с РФ. Об этом пишут многие мировые СМИ.

"Первая попытка подвергнуть Трампа импичменту была произведена в среду", — пишет газета Telegraph, отмечая, что она имеет мало шансов на успех.

Los Angeles Times поясняет, что Трампу ставят в вину препятствование правосудию и попытку "использовать свое служебное положение, чтобы помешать и вызвать прекращение" расследования в отношении советника по нацбезопасности Майкла Флинна, в том числе "посредством угроз и затем увольнения" экс-директора ФБР Джеймса Коми.

"Инициатива Шермана вряд ли будет иметь результат в палате представителей, контролируемой республиканцами", — отмечает Hill.

Однако демократ из Калифорнии (Шерман) выразил надежду на то, что этот шаг послужит предостережением для администрации Трампа, пишет газета.

Экс-президент Бразилии приговорен к тюрьме за коррупцию

Зарубежная пресса в четверг пишет о решении суда по делу бывшего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, приговоренного к 9,5 года лишения свободы по обвинению в коррупции. Всего против бывшего бразильского президента было выдвинуто пять коррупционных обвинений.

Как отмечает газета New York Times, приговор экс-президенту, возглавлявшему Бразилию в 2003–2010 годах, можно считать "ошеломляющим провалом для политика, оказывавшего огромное влияние на Латинскую Америку на протяжении десятилетий".

"Приговор омрачает наследие одного из самых представительных политических деятелей Бразилии, харизматического лидера, который рос в бедности, бросил вызов военной диктатуре и подпитывал амбиции своего государства на мировой арене, помогая устроить в стране чемпионат мира по футболу в 2014 году и Олимпийские игры в 2016-м", – пишет газета.

"Ни один другой бразильский политик в последние десятилетия не смог так живо поразить воображение народа", — вторит изданию газета Guardian.

Несмотря на репутацию и обвинения в коррупции, Луис Инасиу Лула да Силва в настоящее время занимает лидирующие позиции в социологических опросах как возможный кандидат в президенты на следующих выборах в 2018 году.

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Его основным соперником часто называют судью Сержио Моро, который вынес приговор экс-президенту, однако сам Моро ранее исключал возможность выдвижение своей кандидатуры. Несмотря на популярность в народе, политик лишится права на участие в выборах, если вышестоящий суд не отменит его приговор, заключает Guardian.

Католическая Мальта легализовала однополые браки

Парламент Мальты в среду одобрил закон, позволяющий заключать однополые браки. Многие СМИ обращают внимание на религиозный аспект.

"Члены парламента преимущественно католического острова Мальты проголосовали за легализацию однополых браков", – пишет газета Independent.

Как отмечает издание Politico, католическая Мальта исключила фразу "вы стали мужем и женой" во время регистрации браков, заменив ее на "вы стали супругами".

Газета Independent пишет, что легализация последовала за утверждением закона в 2014 году, который "гарантировал гей-парам право на гражданское партнерство". Отмечается, что аборты в стране по-прежнему запрещены. За легализацию нетрадиционных браков проголосовали 66 членов парламента, лишь один депутат выступил против, он прокомментировал свою позицию так: "Политик-христианин не может закрыть глаза на свои религиозные воззрения".

"Католическая церковь единодушно была против закона, а защитники прав геев приветствовали это достижение", — пишет Telegraph, отмечая, что в этот день здание офиса премьер министра страны Джозефа Муската, продвигавшего закон, было подсвечено в цвета радужного флага.

Тарантино снимет фильм о Чарльзе Мэнсоне

Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино готовится снять фильм о жестоких убийствах, совершенных коммуной американского серийного убийцы Чарльза Мэнсона. Сообщение о новом проекте режиссера заинтриговало некоторые зарубежные СМИ.

Как пишет Hollywood Reporter, на данном этапе режиссер вносит последние правки в сценарий. Его детали пока не раскрываются, однако известно, что одним из центральных сюжетов станет убийство в Лос-Анджелесе актрисы Шэрон Тэйт – супруги режиссера Романа Поланского, совершенное в августе 1969 году Мэнсоном и членами его коммуны.

По данным Variety, Тарантино уже ведет переговоры с ведущими голливудскими актерами об участии в съемках. Сообщается, что предложения поступили, в частности, Брэду Питту, который может исполнить роль Винсента Буглиози, представителя обвинения на процессе по делу Чарльза Мэнсона. Актрисы Дженнифер Лоуренс и Марго Робби рассматриваются на роль Шарон Тейт.

Название нового проекта режиссера неизвестно. В его создание также вовлечены Боб и Харви Вайнштейны, спродюссировавшие предыдущие картины Тарантино. Съемки запланированы на 2018 год, отмечает Vanity Fair.