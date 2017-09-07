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    Трамп слишком долго занимает пост президента - кандидат в канцлеры ФРГ

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    Кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц неоднократно критически отзывался о президенте США Дональде Трампе.
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    Мартин Шульц
    REUTERS Yves Herman

    КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Дональд Трамп слишком долго занимает пост президента США, заявил кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц. 

    Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.
    Adam BERRY/AFP
    Берлин, пресс-конференция Меркель: санкции, Украина, мигранты

    На вопрос журналиста издания Zeit Magazin, как долго Трамп сможет продержаться в Белом доме, Шульц ответил: "На мой взгляд, он вообще-то находится в должности уже слишком долго".

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    Шульц неоднократно критически отзывался о президенте США, призывая европейцев не подчиняться политической логике Трампа.

    По данным опроса института IfD, проведенного 6 сентября, за партийный альянс Ангелы Меркель ХДС/ХСС готовы проголосовать 38,5% избирателей, СДПГ Шульца получила 24% поддержки. За "Свободную демпартию" (немецких либералов) готовы проголосовать 10%. Партию "Альтернатива для Германии", а также "Левых" и "Зеленых" готовы поддержать по 8% опрошенных.

    Выборы в бундестаг пройдут в Германии 24 сентября.

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