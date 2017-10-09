Импичмент и народное вече в Николаеве: "Банду геть!"

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Вече в Николаеве

Градус напряжения в Николаеве растет. В воскресенье, 8 октября, николаевцы вышли на "народное вече" из-за отставки мэра Александра Сенкевича. По приблизительным подсчетам, на вече собралось около 2000 человек. Охрану общественного порядка обеспечивали 50 сотрудников полици.

Поддержать Сенкевича пришли также народные депутаты от "Самопомощи" и Блока Петра Порошенко — Егор Соболев, Ирина Сысоенко, Александр Жолобецкий, Семен Семенченко, Роман Семенуха, а также экс-нардеп от БПП Егор Фирсов, пишут НикВести.

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Егор Соболев выступил перед горожанами. Толпа скандировала "Банду геть!".

Выступающие предложили собрать внеочередную сессию облсовета и проголосовать за недоверие председателю Николаевской ОГА Алексею Савченко.

По итогу вече, присутствовавшие собрали подписи за роспуск Николаевского горсовета.

facebook.com/mykolaivpolice/ На вече в Николаеве собрались 2 тысячи человек

Что говорит мэр

Сам мэр Сенкевич намерен обратиться в Раду с просьбой провести в Николаеве перевыборы городского головы и городского совета.

"Я пойду на выборы вместе с вами", — сказал он николаевцам.

При этом Сенкевич предупредил горожан, что город "переживет зиму" в том случае, если депутаты не уволят его людей в руководстве коммунальных предприятий.

"Если не заменят тех руководителей, которых я назначил там на предприятия, это — на "ЭЛУ Автодорог", на "Облтелпоэнерго", которого я порекомендовал, все у нас будет нормально. Уже у нас по Облтеплоэнерго подписаны там контракты по газу, уже получены лимиты. Уже все у нас есть, осталось только нажать на кнопку. Не переживайте, зиму переживем, процессы налажены, независимо от того, признает ли суд неправомерными действия горсовета", — цитируют его НикВести.

24tv.ua Александр Сенкевич

В то же время зам Николаевского городского головы по вопросам инфраструктуры Антон Турупалов заявил, что не собирается увольняться с занимаемой должности и продолжит работу в мэрии Николаева.

Реакция

Бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили выразил поддержку Сенкевичу. Об этом он написал на своей странице в Facebook, комментируя вече.

По мнению Саакашвили, Александр Сенкевич был отстранен от должности мэра, потому что "отказался быть частью вертикали барыжной власти".

Высказал слова поддержки Сенкевичу и городской голова Львова Андрей Садовый. По его мнению, импичмент Сенкевичу должно расследовать Нацинальное антикоррупционное бюро Украины. Соответствующее обращение в бюро "Самопомощь" уже подготовила.

"Роль губернатора в этой истории — тема для расследования НАБУ. "Самопомощь" уже готовит соответствующее обращение", — написал Садовый у себя в Facebook.

Мэр Львова отметил, что импичментом Сенкевичу депутаты поставили горожан Николаева перед выбором: смириться или высказаться.

facebook.com/mykolaivpolice/ На вече в Николаеве собрались 2 тысячи человек

Первый в истории импичмент

Драматическая внеочередная сессия Николаевского горсовета 5 октября 2017 года вне всякого сомнения станет исторической — на ней впервые за всю историю Николаева мэр города был досрочно отправлен в отставку.

42 депутата Николаевского горсовета от трех партий — "Оппозиционный блок", "Блок Петра Порошенко" и "Наш край" — путем тайного голосования приняли решение о выражении недоверия Сенкевичу.

Началось все с того, что 31 мая 2017 года на очередной сессии горсовета, однопартиец мэра Александра Сенкевича, депутат Сергей Исаков, объявил, что намерен инициировать вопрос о досрочном прекращении полномочий городского головы. Проект решения по этому вопросу был зарегистрирован 10 июля.

Тогда идею импичмента неожиданно поддержал и губернатор Савченко, который заявил, что Сенкевич "позорит власть" и дальше так продолжаться не может.

В июне 2017 года мэру Сенкевичу вручили протокол о коррупции. Сотрудники Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины усмотрели правонарушение в том, что он при голосовании на сессии горсовета от 24 ноября 2015 года о начислении ему заработной платы не заявил о конфликте интересов.

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Тогда дело было передано и в суд. После двухмесячного рассмотрения Центральный суд Николаева закрыл производство об административном правонарушении, не найдя его состава.

По материалам из открытых источников интернет