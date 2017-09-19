Мир должен сосредоточиться на предотвращении военных конфликтов - Дуда

ВАРШАВА, 19 сен — РИА Новости. Мировое сообщество должно сосредоточиться на предотвращении военных конфликтов, заявил президент Польши Анджей Дуда, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Мы с большой обеспокоенностью следим за тем, что большое количество людей страдает в результате затяжных конфликтов, особенно в Сирии и в Украине", — сказал Дуда.

По его словам, Польша руководствуется убежденностью, "что превентивные меры, решение первопричин проблемы, дадут самый лучший, самый быстрый и ощутимый результат".

"Конфликты не существуют как таковые, и в то же времяук нет таких конфликтов, которые не удастся предотвратить", — заключил польский президент.

Он также уверен, что подобная тактика может применяться и в вопросе миграции населения. "Подобный подход прежде всего, хотя и не исключительно, должен применяться и к вопросам, касающимся массовой миграции и беженцев", — сказал Дуда.

"Сейчас эти проблемы являются общими для многих регионов и континентов… мы обязаны ликвидировать первопричины проблемы беженцев и восстановить право каждого человека жить в своей стране", — заявил польский президент.

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Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. Однако стороны уже обвинили друг друга в несоблюдении перемирия.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.