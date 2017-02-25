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    Венесуэла стала новой страной, потерявшей право голоса на ГА ООН

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    Представитель генерального секретаря Генеральной ассамблеи ООН Стефан Дюжаррик напомнил, что за последние три года Венесуэла дважды теряла право голоса в рядах ООН.
    Флаг Венесуэлы
    flickr.com/Cristóbal Alvarado Minic

    КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Представитель генерального секретаря Генеральной ассамблеи ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Венесуэла стала шестой страной, потерявшей право голоса на ГА ООН из-за долгов.

    Флаг Венесуэлы
    flickr.com/Cristóbal Alvarado Minic
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    "Если государства-члены не могут платить, то на этот счет есть статьи Хартии ООН. Мы сейчас говорим о Кабо-Верде, Ливии, Папуа-Новой Гвинее, Судане, Вануату и Венесуэле", — приводит слова Дюжаррика агентство Sputnik.

    За последние три года Венесуэла дважды теряла право голоса в рядах ООН, ее долг организации достиг 24 миллионов долларов.

    Ранее США внесли в список санкций вице-президента Венесуэлы Тарека Эль-Айссами.

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