МИД Молдавии поднимет на ГА ООН тему вывода иностранных военных

КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. МИД Молдавии во вторник подтвердил послу России в Кишинева намерение поднять на Генеральной Ассамблее ООН тему вывода иностранных военных с территории республики.

Ранее постпред республики при ООН Виктор Морару направил в секретариат ООН письмо, в котором сказано, что страна рассчитывает вынести на предстоящую 72-ю сессию Генеральной Ассамблеи вопрос о выводе из страны иностранных военных. Позже в МИД Молдавии заявили, что "инициатива не касается вывода российских военнослужащих, которые входят в трехсторонние миротворческие силы в Зоне безопасности Приднестровского региона", а "позволит рассмотреть в конструктивном ключе Генассамблеей ООН вопроса незаконного размещения оперативной группы вооруженных сил РФ".

Как сказано в сообщении МИД республики, во вторник вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Андрей Галбур принял посла России в Молдавии Фарита Мухаметшина. В ходе встречи стороны обсудили текущую ситуацию и перспективы двустороннего политического диалога.

"В контексте вопроса о российском военном присутствии на территории Молдавии министр Галбур подтвердил намерение нашей страны содействовать включению в повестку дня 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН дополнительного вопроса под названием "Полный вывод иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова", — сообщили в пресс-службе МИД Молдавии.

По словам Галбура, "эта инициатива не направлена на вывод российских военных, входящих в трехсторонние миротворческие силы, действующие в Зоне безопасности Приднестровского региона". Кроме того, стороны обсудили аспекты, связанные с продвижением процесса переговоров по урегулированию приднестровского конфликта.

Посол Молдавии в Москве Андрей Негуца ранее был вызван в МИД РФ из-за инициативы Кишинева о внесении в повестку дня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН вопроса о "выводе иностранных вооруженных сил" из страны. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обратил внимание на провокационную инициативу Кишинева, подчеркнув, что "в Москве рассматривают этот шаг, игнорирующий подлинные первопричины и реалии присутствия ограниченного российского воинского контингента на Днестре, как еще одно звено в череде недружественных акций, предпринимаемых в последнее время в Кишиневе противниками позитивных изменений в российско-молдавских отношениях".

Президент Молдавии Игорь Додон ранее заявлял РИА Новости, что намерение кабмина республики поднять на ГА ООН тему вывода иностранных военных, вероятно, останется только на уровне деклараций, отметив, что этот очередной антироссийский демарш связан лишь с желанием заручиться поддержкой Запада.