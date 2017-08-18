Общенациональный траур объявлен в Испании после теракта в Барселоне

КИЕВ, 18 авг – РИА Новости Украина. Трехдневный траур объявлен в Испании в связи с терактом в Барселоне, заявил премьер Мариано Рахой после совещания с руководством государственных служб безопасности.

Все флаги на государственных учреждениях будут приспущены.

Рахой начал свое выступление со слов соболезнований жертвам теракта и их близким. "Жертвы и близкие – это сейчас главное для нас. Хочу выразить солидарность Испании Барселоне. Мадрид, Париж, Брюссель, Ницца, Лондон испытали ту же боль, которую сейчас испытывают барселонцы", — сказал премьер.

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Он напомнил, что Испания знает, что такое терроризм. "Но мы также знаем, что терроризм можно победить, его можно победить при помощи единства, полицейскими операциями, превентивными мерами, при помощи международной поддержки и с твердым намерением защищать ценности нашей цивилизации", — сказал Рахой.

Премьер-министр заявил, что в ближайшее время будет созвано заседание так называемого "антитеррористического пакта", который поддерживают крупнейшие партии страны. Рахой призвал "защитить демократию и наши ценности".

"Надо, чтобы виновники понесли наказание за это варварство", — добавил Рахой.

Он также поблагодарил всех мировых лидеров, которые обратились к нему со словами соболезнований в связи с терактом.

В четверг днем, 17 августа, микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом. МВД Каталонии на данный момент подтвердило гибель 13 человек, более 100 пострадали. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

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В связи с терактами в Барселоне были задержаны два человека: один в Альканаре, второй в Риполе. Оба выходцы из северной Африки – один родился в Мелилье (испанский анклав на границе с Марокко), второй в Марокко. Между тем водитель фургона, въехавшего в толпу людей, скрылся и остается на свободе.