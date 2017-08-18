Польше не грозит теракт, подобный барселонскому - глава МВД

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Глава МВД Польши Мариуш Блащак не сомневается, что в Барселоне произошел именно теракт и уверен, что его стране подобное не грозит из-за строгой политики к беженцам.

Выступая в эфире польского телевидения Блащак заявил, что строгая политика в отношении беженцев является залогом безопасности Польши.

"Мы делаем все, чтобы она (Польша — ред.) была в безопасности и не соглашаемся на прием беженцев", — сказал министр.

"Конечно, выводы напрашиваются сами. В Польше у нас нет мусульманских общин, которые существуют анклавами, которые очень многочисленные, которые представляют собой естественные условия для исламских террористов", — сказал он.

Смотрите также: Паника во время теракта в центре Барселоны

Блащак при этом подчеркнул, что в Испании "несомненно, произошел теракт". "Это известные методы, используемые исламскими террористами, например, в Ницце, Стокгольме или Лондоне", — сказал он.

"К сожалению, этот процесс продолжается. Это проблема всей Европы. В Польше не доходит до такого рода ситуации, потому что Польша не имеет мест, в которых живут люди, не интегрированные с местом, куда пришли", — заявил министр.

Соболезнование близким жертв теракта в Барселоне высказал президент Польши Анджей Дуда.

В четверг днем, 17 августа, микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом. МВД Каталонии на данный момент подтвердило гибель 13 человек, более 100 пострадали. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

Смотрите также: Теракт в центре Барселоны. Шокирующие свидетельства очевидца

В связи с терактами в Барселоне были задержаны два человека: один в Альканаре, второй в Риполе. Оба выходцы из северной Африки – один родился в Мелилье (испанский анклав на границе с Марокко), второй в Марокко. Между тем водитель фургона, въехавшего в толпу людей, скрылся и остается на свободе.