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    Испанец, погибший в наехавшем на полицию авто в Барселоне, был зарезан

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    Теракт в Барселоне (28)

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    После теракта в центре города белый Ford Focus наехал на полицейских, его водитель был убит перестрелке. Власти заявили, что убитый испанец был непричастен к теракту.
    Полиция в Барселоне после теракта
    elpais.com

    КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Мужчина, погибший в наехавшем на полицейских автомобиле в Барселоне в районе проспекта Диагональ, сидел в кресле пассажира и был не застрелен силовиками, а зарезан неизвестным, пишет газета Vanguardia.

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    Ранее сообщалось, что после теракта в центре города белый Ford Focus наехал на полицейских, его водитель был убит перестрелке. Позднее власти заявили, что убитый испанец был непричастен к теракту.

    По данным издания, мужчина действительно являлся владельцем автомобиля, но обстоятельства его гибели заставляют полицию по-новому оценить ситуацию. Советник внутренних дел Каталонии Хоакин Форн уже заявил о возможной связи этого инцидента и теракта, установить которую в ближайшие часы предстоит следователям.

    В четверг днем, 17 августа, микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом. МВД Каталонии на данный момент подтвердило гибель 13 человек, более 100 пострадали. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация "Исламское государство". 

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    В связи с терактами в Барселоне были задержаны два человека: один в Альканаре, второй в Риполе. Оба выходцы из северной Африки – один родился в Мелилье (испанский анклав на границе с Марокко), второй в Марокко. Между тем водитель фургона, въехавшего в толпу людей, скрылся и остается на свободе. 

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