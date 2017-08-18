Граждане 18 стран погибли или пострадали при теракте в Барселоне

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Граждане не менее 18 стран погибли или пострадали в результате теракта в Барселоне, передает Франс Пресс со ссылкой на местные власти.

Ранее МИД Бельгии сообщил, что при нападении погибла поданная королевства.

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В четверг днем, 17 августа, микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом. МВД Каталонии на данный момент подтвердило гибель 13 человек, более 100 пострадали. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

В связи с терактами в Барселоне были задержаны два человека: один в Альканаре, второй в Риполе. Оба выходцы из северной Африки – один родился в Мелилье (испанский анклав на границе с Марокко), второй в Марокко. Между тем водитель фургона, въехавшего в толпу людей, скрылся и остается на свободе.