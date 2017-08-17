Машина наехала на трех полицейских в Барселоне - СМИ

КИЕВ, 17 авг – РИА Новости Украина. Автомобиль совершил наезд на трех полицейских в Барселоне, однако неизвестно, связано ли это ЧП с терактом, который ранее произошел в центре города, сообщает eleconomista.es.

Издание сообщает, что водитель совершил наезд в районе проспекта Диагональ, однако не исключено, что он просто не справился с управлением.

О состоянии трех представителей каталонской полиции ничего не известно.

Ранее сообщалось, что микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Район оцеплен, закрыто метро и магазины. Полиция Барселоны назвала инцидент терактом.

Сообщается, что два вооруженных человека, которые могут быть причастны к нападению, забаррикадировались в одном из ресторанов. По данным советника внутренних дел Каталонии Хоакина Форна, один человек погиб, еще 32 получили ранения. Один из подозреваемых задержан.