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    Машина наехала на трех полицейских в Барселоне - СМИ

    Тема:

    Теракт в Барселоне (11)

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    СМИ сообщают, что водитель совершил наезд в районе проспекта Диагональ, однако не исключено, что он просто не справился с управлением. О состоянии трех представителей каталонской полиции ничего не известно.
    Испанская полиция, архивное фото
    flickr.com/clspeace

    КИЕВ, 17 авг – РИА Новости Украина.  Автомобиль совершил наезд на трех полицейских в Барселоне, однако неизвестно, связано ли это ЧП с терактом, который ранее произошел в центре города, сообщает eleconomista.es.

    На месте теракта в Барселоне, 17 августа 2017
    elpais.com
    На месте теракта в Барселоне: эвакуация пострадавших и вооруженная полиция

    Издание сообщает, что водитель совершил наезд в районе проспекта Диагональ, однако не исключено, что он просто не справился с управлением.

    О состоянии трех представителей каталонской полиции ничего не известно.

    Ранее сообщалось, что микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Район оцеплен, закрыто метро и магазины. Полиция Барселоны назвала инцидент терактом.

    Сообщается, что два вооруженных человека, которые могут быть причастны к нападению, забаррикадировались в одном из ресторанов. По данным советника внутренних дел Каталонии Хоакина Форна, один человек погиб, еще 32 получили ранения. Один из подозреваемых задержан.

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