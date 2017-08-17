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    Госдеп предупреждает: инцидент в Барселоне еще продолжается

    Тема:

    Теракт в Барселоне (11)

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    В обращении Госдепартамента Соединенных Штатов к американцам, находящихся в Барселоне, говорится, что "инцидент, связанный с безопасностью, продолжается".
    Штаб-квартира Государственного департамента США, архивное фото
    Фото: Ctac

    КИЕВ, 17 авг – РИА Новости Украина. Госдепартамент США предупредил граждан страны, находящихся в Барселоне, что "инцидент продолжается".

    Теракт в Барселоне
    канал Ruptly TV в youtube
    Наезд авто на толпу в Барселоне. На месте кровавого теракта

    "Граждане США в Барселоне, Испания: инцидент, связанный с безопасностью, около (улицы) Рамбла продолжается", — сообщило ведомство Twitter.

    Ранее сообщалось, что микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Район оцеплен, закрыто метро и магазины. Полиция Барселоны назвала инцидент терактом.

    Преступник, по предварительным данным, скрылся. Сообщается, что два вооруженных человека, которые могут быть причастны к нападению, забаррикадировались в одном из ресторанов. По данным советника внутренних дел Каталонии Хоакина Форна, один человек погиб, еще 32 получили ранения.

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