Госдеп предупреждает: инцидент в Барселоне еще продолжается

КИЕВ, 17 авг – РИА Новости Украина. Госдепартамент США предупредил граждан страны, находящихся в Барселоне, что "инцидент продолжается".

"Граждане США в Барселоне, Испания: инцидент, связанный с безопасностью, около (улицы) Рамбла продолжается", — сообщило ведомство Twitter.

Ранее сообщалось, что микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Район оцеплен, закрыто метро и магазины. Полиция Барселоны назвала инцидент терактом.

Преступник, по предварительным данным, скрылся. Сообщается, что два вооруженных человека, которые могут быть причастны к нападению, забаррикадировались в одном из ресторанов. По данным советника внутренних дел Каталонии Хоакина Форна, один человек погиб, еще 32 получили ранения.