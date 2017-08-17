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    Обнародованы официальные данные по жертвам и пострадавшим в Барселоне

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    Теракт в Барселоне (11)

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    По данным советника внутренних дел Каталонии Хоакина Форна, один человек погиб, еще 32 получили ранения. При этом он добавил, что "многие находятся в тяжелом состоянии".
    На месте теракта в Барселоне, 17 августа 2017
    elpais.com

    КИЕВ, 17 авг – РИА Новости Украина. Власти Каталонии официально подтверждают информацию об одном погибшем и 32 раненых в результате ЧП в Барселоне в четверг, заявил советник внутренних дел Каталонии Хоакин Форн.

    "Мы официально можем подтвердить, что погиб один человек, 32 ранены. Но многие находятся в тяжелом состоянии, число погибших может возрасти", — заявил он журналистам в эфире телеканала 24 Horas.

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    Ранее сообщалось, что микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Район оцеплен, закрыто метро и магазины. Ранее в микроблоге Twitter полиция Барселоны назвала инцидент терактом. Полиция подтвердила, что ведет розыск водителя.

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