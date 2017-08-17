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    Задержан подозреваемый в совершении теракта в Барселоне - СМИ

    Тема:

    Теракт в Барселоне (11)

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    По данным СМИ, речь идет о некоем Дриссе Оукабире, который взял фургон на прокат в населенном пункте Санта-Перпетуа-де-Могода. Полиция сейчас изучает его социальные сети.
    Один из подозреваемых в совершении теракта в Барселоне
    twitter.com/PrisonPlanet

    КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Полиция задержала подозреваемого в совершении теракта в Барселоне, сообщает телеканал 24 Horas. Официально эта информация не подтверждена.

    Ранее СМИ сообщили, что установлена личность водителя фургона, который совершил наезд на пешеходов. Согласно этим данным, речь идет о некоем Дриссе Оукабире (Driss Oukabir), который взял фургон на прокат в населенном пункте Санта-Перпетуа-де-Могода (провинция Барселона). Он живет в муниципалитете Риполь, родился в Мелилье. По другим данным, он жил на юге Франции.

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    Полиция сейчас изучает его социальные сети и выясняет, с какими людьми он может быть связан.

    ​Ранее испанские СМИ сообщили, что полиция предположительно нашла второй фургон, который могли использовать преступники, совершившие наезд на пешеходов в Барселоне. По данным издания, фургон обнаружен рядом с рестораном Burger King в районе Вик.

    Микроавтобус въехал в четверг днем в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция подтвердила, что считает произошедшее терактом. Официально власти подтверждают, что погиб один человек, 32 ранены.

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