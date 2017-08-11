США могут закрыть одно из российских консульств - СМИ

КИЕВ 11 авг — РИА Новости Украина. Власти США могут потребовать от России закрыть одно из своих генеральных консульств на своей территории; о данном решении может быть объявлено к 1 сентября, пишет в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на дипломатические источники.

"Американские власти могут потребовать от России закрыть одно из российских генконсульств на территории США. Таким, по словам дипломатических источников "Ъ", может быть ответ Вашингтона на введенные Москвой санкции, подразумевающие резкое сокращение штата посольства США в РФ и арест ряда объектов недвижимости", — говорится в материале газеты.

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Как отмечается, о решении может быть объявлено к 1 сентября. Издание напоминает, что в настоящее время у США на территории России три генконсульства — в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, у России в США четыре — в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Сиэтле и Хьюстоне. При этом, какое именно из российских генконсульств может быть закрыто, источники газеты не уточняют.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что персонал дипмиссий США в РФ будет таким же, как и персонал российских дипмиссий в Америке — по 455 человек с каждой стороны. По его словам, тысяча с лишним сотрудников — дипломатов и технических работников — работали и до сих пор еще работают в России, 755 должны будут прекратить свою деятельность. МИД РФ призвал США до 1 сентября привести количество дипломатов и техсостава диппредставительств в РФ в соответствие с числом сотрудников российских диппредставительств в США.

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Кроме того, РФ с 1 августа приостановил использование посольством США в России складских помещений на Дорожной улице в Москве и посольской дачи в Серебряном бору. Соответствующие ноты были вручены главе американской дипмиссии Джону Теффту, который в свою очередь заявил, что "глубоко сожалеет" в связи с предпринятыми Москвой мерами.