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    В мире

    КНДР заявляет о развитии своей ядерной программы после санкций США

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    Принятие США закона о санкциях против КНДР является не чем иным, как последними усилиями тех, кто напуган серией принятых мер по последовательному и быстрому развитию сложной ядерной силы, заявили в Северной Корее.
    Флаг КНДР
    RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина, Ксения Нака. Введенные США санкции против КНДР являются еще одним оправданием для развития Северной Кореей своей ядерной программы, такое заявление спикера МИД из Пхеньяна распространило северокорейское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    Дональд Трамп на встрече с китайской делегацией. Архивное фото
    REUTERS Carlos Barria
    США уже готовят санкции против Китая из-за КНДР

    "Принятие США закона о санкциях против КНДР является не чем иным, как последними усилиями тех, кто напуган серией принятых КНДР мер по последовательному и быстрому развитию сложной ядерной силы… Санкции США только удвоили непоколебимый дух нашей армии и народа, сплотившихся вокруг лидера, и их неподдающееся измерению стремление к самоопределению и саморазвитию, и увеличили обороноспособность КНДР", — говорится в заявлении.

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    "Призывы США к войне и угроза введения санкций против КНДР… дают дополнительные оправдания для получения ею ядерного оружия", — значится в заявлении северокорейского МИД.

    Там также говорится, что "КНДР решительно осуждает и отвергает так называемые односторонние санкции США".

    В среду, 2 августа, президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. У конгресса было более чем достаточно голосов, чтобы преодолеть возможное вето президента Трампа, и глава государства был во многом вынужден подписать законопроект. При этом пресс-служба Белого дома распространила два заявления, в которых президент критикует документ и объясняет, почему он все же подписал его.

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