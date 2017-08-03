Медведев о новых санкциях: это еще один способ поставить Трампа на место

КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. Американский истеблишмент вчистую переиграл президента США, и конечная цель его действий — отстранить Дональда Трампа от власти, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев после подписания закона об антироссийских санкциях.

В среду, 2 августа, президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. У конгресса было более чем достаточно голосов, чтобы преодолеть возможное вето президента Трампа, и глава государства был во многом вынужден подписать законопроект. При этом пресс-служба Белого дома распространила два заявления, в которых президент критикует документ и объясняет, почему он все же подписал его.

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"Американский истеблишмент вчистую переиграл Трампа. Президент не рад новым санкциям, но не мог не подписать закон. Новая санкционная тема возникла прежде всего как еще один способ поставить Трампа на место. Впереди новые заходы, конечная цель которых – отстранение его от власти. Несистемный игрок должен быть ликвидирован", — написал Медведев в Facebook.

Facebook Дмитрия Медведева Комментарий Дмитрия Медведева о санкциях США

Сенат США 27 июля принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Во вторник, 25 июля, палата представителей конгресса США приняла закон об ужесточении санкций против России, Ирана и КНДР. Закон, в частности, предполагает сокращение максимального срока рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями.

В законопроекте, несмотря на сообщения о просьбах американского бизнеса ввести изменения, сохранились положения по энергетике, в частности, направленные против проекта газопровода "Северный поток-2". Документ уже вызвал серьезную обеспокоенность в ЕС. Президент США Дональд Трамп имеет право наложить вето на документ, для преодоления которого обеим палатам потребуется не менее двух третей голосов. Ряд экспертов полагают, что это им по силам.

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Новый пакет ограничительных мер стал самым масштабным и комплексным с начала 2014 года. В Кремле заявили, что "крайне негативно" оценивают законопроект.