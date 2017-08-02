В Кремле отреагировали на закон о новых антироссийских санкциях США

КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Подписание президентом США закона об антироссийских санкциях де-факто ничего не меняет, документ стал бы законом в любом случае, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В среду президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. У конгресса было более чем достаточно голосов, чтобы преодолеть возможное вето президента Трампа, и глава государства был во многом вынужден подписать законопроект. При этом пресс-служба Белого дома распространила два заявления, в которых президент критикует документ и объясняет, почему он все же подписал его.

"Это не новость. Дело в том, что был принят законопроект и с подписью или без подписи президента (США) он бы становился законом автоматом. То есть де-факто это ничего не меняет", — заявил журналистам Песков, комментируя подписанный Трампом законопроект.

"Какие ответные меры? Ничего нового нет, уже были приняты ответные меры", — добавил он, отвечая на вопрос о том, будут ли какие-то ответные меры.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что персонал дипломатической миссии США в России будет таким же, как и персонал российской дипмиссии в Америке — по 455 человек с каждой стороны. По его словам, 755 сотрудников американского посольства должны будут прекратить свою деятельность. МИД России 28 июля призвал США до 1 сентября изменить численность сотрудников дипмиссии. Кроме того, Россия с 1 августа приостановила использование посольством США в России складских помещений на Дорожной улице в Москве и посольской дачи в Серебряном бору. Эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.