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    Россия

    В Кремле отреагировали на закон о новых антироссийских санкциях США

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    Санкции США по России ударили по ЕС (469)

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    По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, ничего нового в подписанном Дональдом Трампом законе нет, Россией уже были приняты ответные меры.
    Вид на Спасскую башню в Москве. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Подписание президентом США закона об антироссийских санкциях де-факто ничего не меняет, документ стал бы законом в любом случае, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Флаг США и флаг России
    Mladen ANTONOV / AFP
    Санкции США, реакция России, Минск и судьба Украины

    В среду президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. У конгресса было более чем достаточно голосов, чтобы преодолеть возможное вето президента Трампа, и глава государства был во многом вынужден подписать законопроект. При этом пресс-служба Белого дома распространила два заявления, в которых президент критикует документ и объясняет, почему он все же подписал его.

    "Это не новость. Дело в том, что был принят законопроект и с подписью или без подписи президента (США) он бы становился законом автоматом. То есть де-факто это ничего не меняет", — заявил журналистам Песков, комментируя подписанный Трампом законопроект.

    "Какие ответные меры? Ничего нового нет, уже были приняты ответные меры", — добавил он, отвечая на вопрос о том, будут ли какие-то ответные меры.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что персонал дипломатической миссии США в России будет таким же, как и персонал российской дипмиссии в Америке — по 455 человек с каждой стороны. По его словам, 755 сотрудников американского посольства должны будут прекратить свою деятельность. МИД России 28 июля призвал США до 1 сентября изменить численность сотрудников дипмиссии. Кроме того, Россия с 1 августа приостановила использование посольством США в России складских помещений на Дорожной улице в Москве и посольской дачи в Серебряном бору. Эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.

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