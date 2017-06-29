Украина просит США немедленно поставить ей миллионы тонн угля - Трамп

КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Украина запросила у США поставки угля в большом количестве, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Украина запросила у нас миллионы, миллионы тонн угля прямо сейчас", — сказал Трамп, выступая в минэнерго США.

Ранее американские СМИ заявили, что Трамп в ближайшее время может объявить о поставках угля в Украину, однако он обнародовал лишь запрос.

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Ранее президент Петр Порошенко заявил, что Украина закупит 2 миллиона тонн угля в американском штате Пенсильвания. Власти Украины заявили об отказе покупать уголь Донбасса.

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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В 2016 году антрацит в Украину поступал из двух стран — России и ЮАР. В России закупили 566,7 тысячи тонн угля на 45,8 миллиона долларов, в ЮАР — 366,6 тысячи тонн на 22,9 миллиона долларов. На фоне продолжающейся торговой блокады Донбасса по итогам первого квартала 2017 года Россия осталась крупнейшим поставщиком угля в Украину.