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    Трамп назвал двух телеведущих "сумасшедшей" и "психопатом"

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    По словам президента США Дональда Трампа, "сумасшедшая Мика с низким IQ и психопат Джо приезжали в Мар-а-Лаго три ночи подряд в районе Нового года".
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    REUTERS Kevin Coombs

    КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп обрушился в Twitter на ведущих передачи Morning Joe телеканала MSNBC Мику Бжезински и Джо Скарборо, обозвав их "сумасшедшей" и "психопатом".

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    Трамп также заявил, что ведущие напрашивались в гости в его имение в Мар-а-Лаго и что Бжезински делала себе пластическую операцию.

    "Я слышал, что Morning Joe, у которых плохие рейтинги, плохо обо мне говорят (я их больше не смотрю). И как же получилось, что сумасшедшая Мика с низким IQ и психопат Джо приезжали в Мар-а-Лаго три ночи подряд в районе Нового года и добивались того, чтобы ко мне присоединиться? А у нее было сильное кровотечение из-за пластической операции на лице. Я сказал — нет!" — написал Трамп.

    ​Представитель телекомпании NBC News Марк Корнблау ответил Трампу в Twitter. "Никогда не мог себе представить, что в какой-то момент подумаю: "Ниже моего достоинства отвечать президенту Соединенных Штатов", — написал Корнблау. Трампа также раскритиковали в социальных сетях.

    ​Трамп уже подвергался критике в ходе предвыборной кампании за то, что хвастался приставанием к женщинам в вульгарных подробностях и отпускал намеки о кровотечении у другой телеведущей, Меган Келли, работавшей в то время на Fox News.

    Трамп заявляет, что большинство СМИ являются "фейковыми новостями" и постоянно критикует их в Twitter. Почти все ведущие американские телеканалы, печатные и онлайн-издания поддерживали на выборах соперницу Трампа Хиллари Клинтон.

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